Niña de 14 años salió con sus amigas, pero nunca regresó: joven de 15 años sería el responsable

El pasado domingo 5 de octubre, una simple salida por un granizado terminó en tragedia cuando Valentina Rodríguez, de 14 años, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en el barrio Manrique, en Medellín, luego de una riña entre adolescentes. La víctima había salido con sus amigas a la UVA del sector, sin imaginar que ese paseo terminaría en un desenlace fatal.

De acuerdo con el reporte preliminar, Valentina vestía una blusa roja, short negro y tenis blancos al momento de ser agredida. Testigos señalaron que la disputa comenzó entre dos grupos de jóvenes, conformados por niñas. Sin embargo, en medio del altercado intervinieron dos hombres, uno de 17 años, quien resultó herido en la mano con el mismo cuchillo con el que, presuntamente, fue atacada la menor.



Adolescente de 15 años sería el responsable del ataque

La pelea escaló rápidamente. Según versiones de las autoridades, el presunto agresor sería un joven de 15 años de edad, estudiante de séptimo grado, quien habría sido el responsable de causarle la herida mortal a Valentina.

Tras el hecho, el menor se entregó voluntariamente en la estación de Policía de Manrique y quedó a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. “Fue una pelea absurda, una discusión entre jóvenes que terminó en una tragedia que nadie puede reparar”, expresó un vecino del sector, consternado por lo ocurrido.



El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que ambos menores involucrados están bajo custodia mientras se investigan las causas reales del enfrentamiento. Por su parte, los habitantes del barrio han solicitado a las autoridades mayor presencia en parques y zonas donde suelen reunirse los jóvenes, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos.



Medellín enfrenta un preocupante aumento de homicidios

El asesinato de Valentina se suma a la ola de violencia que vive Medellín. Ese mismo domingo se registraron al menos cuatro homicidios adicionales, entre ellos el de un presunto narcotraficante albanés en El Poblado, un habitante de calle en Laureles y un ciudadano venezolano en La Candelaria.

Estos hechos reflejan el deterioro de la seguridad en la ciudad. En lo que va de 2025, se han registrado 256 homicidios, lo que representa un aumento del 11% frente al mismo periodo de 2024. De esas víctimas, 23 corresponden a mujeres, cifra que preocupa a las autoridades y organizaciones sociales.

La comunidad de Manrique, mientras tanto, llora la muerte de Valentina y exige acciones concretas para proteger a los menores y detener la escalada de violencia que enluta nuevamente a Medellín.