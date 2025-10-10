Niños heridos por explosivo en San Andrés de Cuerquia se recuperan en Medellín

Con pronóstico estable ya son atendidos en Medellín los dos niños que resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo que habría sido instalado por las disidencias de las Farc en zona rural de San Andrés de Cuerquia. El gobernador Andrés Julián Rendón visitó en las últimas horas a los menores

A pesar de las condiciones climáticas que dificultaron por varias horas su traslado hasta la ciudad de Medellín, ya son atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe los niños de seis y ocho años de edad que resultaron heridos por un artefacto explosivo en la vereda La Cordillera del municipio de San Andrés de Cuerquia.

Aunque por solicitud de los familiares se mantiene en reserva detalles sobre su situación, el gobernador Andrés Julián Rendón tras una visita al centro asistencial indicó que su pronóstico es estable.

Preliminarmente se ha conocido que mientras el niño de ocho años sufrió la amputación de su mano derecha por múltiples esquirlas, su hermana de seis años tiene lesiones en su mano izquierda.



"Son dos hermanitos, están en esta situación de tratamiento, están estables, tienen unas dificultades de salud muy grandes por cuenta de lo que infortunadamente aconteció. Nos demoramos cerca de seis horas en rescatarlos. Hacer esto era no solo una obligación, sino también es algo que hacemos con absoluta convicción", señaló el mandatario seccional.

Por la zona donde ocurrieron los hechos las autoridades atribuyen la instalación de este tipo de artefactos a las disidencias del frente 36 de las Farc con injerencia en la zona y por cuyos cabecillas como alias ‘Chejo’, ‘Tole’ y ‘Primo Gay’ se mantienen millonarias recompensas por parte del Gobierno nacional y departamental.

El gobernador Rendón aseguró que esta caso se denunciará ante diferentes instancias como una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario por parte de este grupo ilegal.