"No me representa la posición del Gobierno": Fico Gutiérrez sobre votación en la OEA

Los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Venezuela siguen generando reacciones en dirigentes antioqueños, especialmente luego de la abstención de Colombia frente a la votación en la Organización de Estados Americanos de la resolución que pedía al Consejo Electoral del vecino país publicar los resultados de las elecciones.

La postura del país en el organismo internacional generó el rechazó del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la calificó como “una vergüenza absoluta” y aseguró que la posición del Gobierno Petro no lo representa.

"A mí como colombiano no me representa la posición del Gobierno,me da vergüenza con toda la comunidad venezolana y me da vergüenza con toda la comunidad internacional ver cómo un gobierno se pone del lado de un dictador en vez de ponerse del lado de la democracia", señaló Gutiérrez.

El mandatario de la capital antioqueña expresó su preocupación frente a un eventual escenario similar en el país para las elecciones de 2026 y aclaró que frente a lo que viene sucediendo en Venezuela no se pueden tener posiciones medias o mesuradas y que debe reconocerse a Edmundo González como presidente legítimo.

"Lo que debe hacer el presidente Petro y el Gobierno de Colombia es reconocer como legítimo presidente a Edmundo González y reconocer el gran líder y el gran liderazgo de María Corina Machado", dijo.

Tras la sesión de la OEA, la Cancillería de Colombia explicó que se abstuvo de votar en la plenaria porque Venezuela no es parte de esa organización y que esta no ha sido neutral con el vecino país reconociendo incluso en 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente.