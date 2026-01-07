En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “No somos libres, ni siquiera fuera de Venezuela”: migrante en Medellín tras captura de Maduro

“No somos libres, ni siquiera fuera de Venezuela”: migrante en Medellín tras captura de Maduro

Esta enfermera de profesión y salió de Venezuela hace un año, en medio de las elecciones de 2024. Reconoce que, pese a las dificultades, en Medellín al menos logra alimentar a su familia con dignidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad