Noche de Halloween en Medellín dejan más de 500 vehículos inmovilizados y 800 comparendos

En medio de las polémicas medidas que se tomaron en diferentes zonas del país para evitar que se convocaran rodadas de Halloween, las autoridades en Medellín salieron con más de 1.300 hombres a las calles de la ciudad para prevenir alteraciones al orden público, recordando que la Alcaldía no anunció restricciones para no afectar la tradicional celebración.

Hasta la madrugada de este 1 de noviembre se realizaron diferentes puestos de control en sectores como Belén, Guayabal, Laureles y El Poblado en donde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y los agentes de tránsito lograron evitar que se hicieran algunas rodadas que estaban convocadas para movilizarse por las vías de la capital de Antioquia.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que durante todos los procedimientos que se hicieron en la noche de Halloween hubo capturas, inmovilizaciones y comparendos.

"Son más de 500 motos que han sido inmovilizadas, 40 vehículos inmovilizados, alrededor de 800 comparendos por infracciones de tránsito. Por parte de policías se han logrado con todos los controles, el día de hoy, alrededor de 32 capturas, más de 160 armas blancas fueron incautadas y dos armas de fuego también fueron incautadas", informó Villa.



Según destacaron desde la capital de Antioquia, la jornada contó con tres puestos móviles de control en puntos estratégicos de la ciudad y, además, se conformaron cuatro reacciones motorizadas que permitieron mitigar las posibles alteraciones al orden público.

Por ahora la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mantienen activas las medidas de seguridad durante todo el fin de semana en donde se estima se realicen fiestas de Halloween que, eventualmente, podrían generar problemas para las autoridades locales.