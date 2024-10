"Nos volvió el alma al cuerpo": la reacción de familiares de mujeres rescatadas en México

La incertidumbre y el drama que vivían seis familias que reportaron la desaparición y supuesto secuestro de seis mujeres que viajaron de Colombia a México terminó luego de que el cónsul Andrés Hernández anunciara a través de X que, "fueron rescatadas las seis colombianas secuestradas en Veracruz, en trabajos y operativos de la Fiscalía General del Estado".

Tras este anuncio, el mismo presidente Gustavo Petro reconfirmó la noticia en su cuenta de X, asegurando que las mujeres habían sido rescatadas. Luego de la comunicación de la buena noticia para estas mujeres, Blu Radio se comunicó con la familia de Derlys Dayana Panesso y Yarlín Giraldo, quienes viven en Medellín y no negaron la alegría que sentía.

El hermano de Derlys, Duván Panesso, manifestó con voz quebrada que la emoción era rotunda.

"Me vuelve el alma del cuerpo, feliz, en esos momentos feliz, no he podido hablar con ella, pero feliz".

Según pudieron relatar los familiares de las presuntas víctimas de trata de blancas, la noticia la conocieron, luego de que una periodista de México hablara con el hermano de Yarlín Giraldo. Con ese contacto vigente, las familias de las jóvenes supieron que las autoridades mexicanas armaron un operativo de búsqueda y allí fue que hallaron a las colombianas.

Kelly Giraldo, hermana de Yarlín, expresó su alegría por el rescate de las mujeres e indicó que el sentimiento es indescriptible.

"¡Uf, una cosa de locos, brutal. Es una maravilla que hayan aparecidas esas muchachas, mi hermana. Estaba súper feliz mi mamá, eso no paraba de llorar. Sinceramente le volvió el alma al cuerpo a esa mujer".

Además, se ha conocido de forma preliminar que las mujeres fueron halladas a tres cuadras del lugar donde las tenían retenidas y en donde, aparentemente, las tenían sometidas a diferentes trabajos forzosos.

Por otro lado, aunque ninguno de los familiares ha podido tener contacto con las jóvenes, indican que esperan que en los próximos días las víctimas del supuesto secuestro sean repatriadas a Colombia.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó se está coordinando con la Fiscalía de Veracruz para iniciar acciones legales en contra de las personas que presuntamente retuvieron a las colombianas.