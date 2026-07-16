Nueve horas de cierres y 70.000 usuarios afectados dejó daño en catenaria del Metro: indagan causa

Sobre las 3:30 de la tarde de este jueves, el Metro de Medellín restableció el servicio en todas las estaciones de la Línea A luego de que por causas que aún se desconocen, el pantógrafo se enredara en la catenaria de uno de los trenes, haciendo que el sistema de energía sufriera una falla a la altura de la estación Envigado, sentido sur- norte.

Según confirmó la empresa de transporte masivo, el incidente afectó a cerca de 70,000 usuarios en plena hora pico y el transcurso de la jornada, un total de nueve horas en el que seis estaciones estuvieron cerradas.

Comunicado metro de Medellín sobre daños en catenaria. Metro de Medellín.

La emergencia fue atendida por un equipo de 80 personas y la operación volvió a la normalidad una vez fueron superadas las rigurosas pruebas técnicas.



“La catenaria es el cable que alimenta la energía de los motores de los trenes. El incidente se presentó alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el pantógrafo, ese dispositivo que está en el techo del tren se enrodó en la catenaria, se tuvo un enredón y la jaló, la reventó físicamente, le hizo una avería”, expuso el gerente Tomás Elejalde, quien aseguró que un equipo técnico indaga en las causas de fondo.

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“Las piezas que se averiaron todavía están en laboratorio, se están revisando las causas de las posibles averías con laboratorios que nos acompañan siempre en la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, que son especialistas en materiales, especialistas en tema eléctricos. Aquí nos vamos a apoyar en ellos para revisar la causa raíz del problema”, detalló.

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En medio del plan de contingencia que activó rutas alimentadoras a la estación Poblado para hacer trasbordo y continuar en el sistema, el directivo indicó que quienes se hayan sentido afectados puede acceder a se les devuelva el pasaje.

A su vez, destacó que nunca se vio en riesgo la seguridad de los viajeros ni del personal de la empresa ante esta situación.

“Nosotros estamos atentos a que las personas que presenten algún tipo de necesidad, reclamación, pues se les entrega una especie de bono, un tiquete especial para poder reconocer su salida del sistema por efecto de una avería”, expuso, aclarando que para acceder a este beneficio simplemente las personas deben preguntar al personal de la estación, y eso se da en el momento de la novedad.