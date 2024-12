Ocho heridos dejó la primera jornada de las corralejas en Caucasia

La primera jornada de las corralejas realizadas en el municipio de Caucasia , Bajo Cauca antioqueño, dejó un saldo preocupante de ocho personas heridas, según informaron las autoridades locales.

Entre los incidentes reportados, dos personas fueron corneadas por toros y trasladadas de inmediato a un centro asistencial. Otras dos sufrieron golpes por parte de los animales en el ruedo, mientras que dos más resultaron lesionadas tras ser atropelladas por un caballo desbocado. Además, una riña con arma blanca dentro del evento dejó a otras dos personas heridas, lo que agravó el balance de la jornada.

Los lesionados fueron remitidos al Hospital César Uribe Piedrahíta, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las heridas de los afectados.

"La verdad es lamentable, pero bueno, esto sucede en nuestro país, que no se tomen en cuenta la seguridad, no se ha tomado en cuenta, y me parece una falta gravísima, donde la vida de los caucasianos está inminentemente en peligro", indicó Surany Arboleda Arias, concejala del municipio.

Previo a las festividades, el Comité de Gestión del Riesgo de Caucasia emitió una advertencia sobre las precarias condiciones del escenario en el que se realizarían las corralejas.

Además, desde la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Protección y Bienestar Animal, se reiteró el rechazo al uso de elementos que causen dolor, sufrimiento o muerte a los animales durante estos eventos.

Publicidad

Estas corralejas comenzaron el pasado 28 de diciembre e irán hasta el próximo 2 de enero de 2025.