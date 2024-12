Alertan por riesgos en corralejas de Caucasia, Antioquia: evento previo dejó 5 heridos

A pocas horas de realizarse las corralejas de Caucasia, el Comité de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional advirtieron sobre las falencias en varios aspectos de la infraestructura, según informan, al parecer, no se cuenta con rutas de evacuación bien señalizadas, hay tablas en los palcos en mal estado y los lugares de los animales no están en buenas condiciones.

A pesar de la alerta de las autoridades, según explicó a Blu Radio, la concejala del municipio de Caucasia, Surany Arboleda, han sido ignoradas las recomendaciones, e inclusive, según señala la funcionaria, faltando tan solo tres horas para iniciar la primera jornada previa al evento de las corralejas, las tradicionales ‘Vaquillas’, el comité organizador decidió empezar la jornada, la cual terminó con 5 heridos, 2 por cornadas de animales y 3 por golpes al interior del redondel.

"Se han emitido no solamente alertas desde el Comité de Gestión del Riesgo, sino también desde bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, ya que las rutas de evacuación no están bien señalizadas, todavía hay tablas en los palcos que están en mal estado, los lugares donde están los animales no están en buen estado", expresó la funcionaria.

"Faltando tres horas para iniciar la primera jornada, que era el día de la familia, que era con las vaquillas, no habían logrado tener al día todas las condiciones de esta corraleja, y, sin embargo, así se inició la jornada de corrida de toros, que es, como te digo, jornada de vaquillas, y esto no fue percatado, ni asumido por los organizadores de este evento", añadió.

Asimismo, explicó que el personal de logística, presuntamente, no cuenta con escarapelas que los distingan y que la misma Secretaría de Tránsito advirtió sobre el peligro que representaba este evento, al llevarse a cabo sin tener todas las condiciones necesarias, pues, al parecer, las corralejas están cerca de la vía, lo que significaría, según la concejala, un peligro para actores viales y transeúntes.

"Informaciones de primera mano, me han contado que el personal de logística no cuenta con las escarapelas donde se distingue como personal de logística, es más, la misma Secretaría de Tránsito manifestaba que había un peligro, ya que la corraleja estaba muy cerca a la vía, a la troncal, en medio de una curva, y que no había resaltos para ellos poder poner ahí un centro de monitoreo y de control", explicó la concejala.

"Que no había luces, que no había las condiciones necesarias para poder salvaguardar la vida de los transeúntes, aquellas personas que fueran conductores de algún vehículo o aquellos que fueran transeúntes, caminó a la corraleja, pudiendo ocurrir algún siniestro que pusiera en peligro la vida de cualquier caucasiano", completó.

La concejala realizó una petición a la Alcaldía de Caucasia, y pidió que se tomará en serio lo advertido en los comités y lo recomendado por las autoridades, además indicó que espera que se acate la norma y sobre todo la reglamentación que es necesaria para abordar un evento de esta magnitud, donde aproximadamente, según la funcionaria, se acoge a 5.000 personas, tanto locales como turistas.

Blu Radio consultó con la Alcaldía de Caucasia para conocer su versión sobre estos hechos, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta.