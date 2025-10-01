En vivo
Ofrecen $50 millones por información que permita capturar a responsables de atentado en Anorí

Cuatro soldados que quedaron heridos se recuperan en la Cuarta Brigada de Medellín.

Soldados heridos en Antioquia.jpg
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Luego del atentado terrorista ejecutado en el municipio de Anorí por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en donde falleció el subintendente del Ejército Nacional, Brayan David Bello Serrano, la Gobernación de Antioquia decidió ofrecer hasta 50 millones de pesos por la captura de los responsables del ataque de dejó a cuatro soldados heridos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó a los heridos en las instalaciones de la Cuarta Brigada en Medellín e indicó que, “llevamos un mensaje de aliento a los soldados heridos en combate contra los bandidos de las disidencias. Oramos por su recuperación”.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, destacó que mientras ocurría la confrontación en la vereda Las Lomitas, el mismo Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' habría hostigado la base militar de Anorí, situaciones por las que se ofreció la recompensa.

"De igual manera, simultáneamente fue atacada una base militar en el en el mismo municipio, y ofrecemos una recompensa a la comunidad que nos permite identificar, individualizar estos sujetos. La recompensa es de hasta 50 millones de pesos", mencionó el funcionario.

Por su parte, la Personería de Anorí emitió un comunicado en donde mostró su preocupación por la escalada violenta que ha dejado entre los disparos a la sociedad civil y que causó el hostigamiento a dos ambulancias en las últimas horas.

El Ministerio Público pidió con urgencia que se haga un fortalecimiento de las medidas de prevención y protección para los habitantes de las zonas rurales de Anorí que se encuentran en especial peligro por los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de alias 'Calarcá'.

Finalmente, desde este municipio de Antioquia se le ha solicitado a las autoridades locales, departamentales y nacionales que tomen acciones inmediatas para desescalar el conflicto armado que afecta la tranquilidad de las comunidades en Anorí.

