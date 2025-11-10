Ofrecen hasta 500 millones de pesos por responsables de asesinato de dos policías en Antioquia

Fin de semana violento en Antioquia: Dos policías fueron asesinados en Betulia, un exconcejal y líder social en Nariño ultimado a balazos. Además, tres personas fueron masacradas en el Carmen de Viboral.

Mientras tanto, el gobernador le reclamó al Gobierno nacional y organizaciones sociales encendieron las alarmas sobre la creciente violencia en el oriente y suroeste del departamento.



Sobre los asesinatos

Mientras iban en una moto de la institución haciendo actividades de vigilancia y control en una zona conocida como La Cumbre, una ruta que conecta el sector de Altamira con el casco urbano del municipio, fueron atacados dos policías, a quienes, según el alcalde de Betulia, Néstor Serna, los responsables despojaron de su armamento, es decir, sus pistolas y municiones.

"Estamos muy preocupados, esto nunca había pasado. A ellos se les llevaron las armas de dotación", puntualizó.

Los policías fueron identificados como los subintendentes Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda de 39 años y Edwin Danilo Chamorro Bastidas de 32 años.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le reclamó al propio ministro de Defensa, Pedro Sanchez, la falta de asistencia militar, debido a que la zona se la disputan las Disidencias Farc y el Clan del Golfo, con quienes negocia hoy, el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fernando Quijano, director de La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, señaló que existe una disputa territorial de varios grupos delincuenciales.

"Recuerden que en la zona hacen presencia varios grupos; incluso, recientemente se ha hablado de la presencia de las llamadas disidencias de las Farc", puntualizó.

Esta no fue la única situación que tiene en alerta a las autoridades. En el Carmen de Viboral, oriente de Antioquia, fueron masacradas tres personas, entre ellos, un líder juvenil del municipio.

Según testigos, un hombre llegó en motocicleta, disparó de manera indiscriminada contra un grupo de personas y huyó del lugar, dejando además a una cuarta víctima gravemente herida.

El alcalde del Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, aseguró que la comunidad no sale del asombro por el crimen del líder juvenil Andrés Giraldo.

A la violencia en el Oriente antioqueño, se suma el asesinado el exconcejal de Nariño, Luis Fernando Ocampo Arias, de 38 años de edad.

El crimen ocurrió en la vereda Puente Linda, a unos 45 minutos del casco urbano a donde llegaron tres hombres encapuchados que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo tipo escalera en el que viajaba e exconcejal.

El coronel Mauricio Rico, comandante Policía de Antioquia confirmó que los agresores obligaron a la víctima a bajar del vehículo, dejaron ir al conductor y minutos después se escucharon varios disparos.

Luis Fernando Ocampo fue concejal en el periodo 2020–2023 y era un líder reconocido en la zona por su participación en procesos políticos y sociales.

Para esclarecer estos tres hechos de violencia, la Gobernación de Antioquia ofreció hasta 500 millones de pesos para capturar a los responsables.