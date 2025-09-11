En vivo
Antioquia  / Operativos contra minería ilegal en San Carlos dejan seis vinculados a la investigación

Operativos contra minería ilegal en San Carlos dejan seis vinculados a la investigación

Durante el procedimiento, el Ejército destruyó dos dragas e incautó otros elementos usados para esta labor en el Oriente antioqueño.

Operativos contra la minería en San Carlos
Cortesía Cornare
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:18 p. m.

Tres operativos contra la minería ilegal en San Carlos, Antioquia, dejaron seis personas individualizadas. Durante el procedimiento, el Ejército destruyó dos dragas e incautó otros elementos usados para esta labor.

No para la ofensiva de la Fuerza Pública contra la minería ilegal en Antioquia. Esta vez, en las veredas La Aguada y La Holanda del municipio de San Carlos, Cornare, la Policía Nacional y el Ejército Nacional adelantaron tres operativos contra la minería ilegal en el que fueron suspendidas las actividades de extracción por socavón, lavado (chorriadero) y aluvial.

Según indicó la autoridad ambiental, allí además se dio la individualización de seis personas vinculadas a estos hechos. John Fredy Quintero Villada, subdirector de Servicio al Cliente de Cornare se refirió a este operativo.

"Cornare realizó de manera articulada con la Policía y el Ejército Nacional operativos para atacar la minería ilegal en nuestra región. En esta oportunidad estuvimos en el municipio de San Carlos, en las veredas La Aguada y La Holanda, donde se efectuaron tres procedimientos sorprendiendo la extracción de minerales por socavón, también por lavado llamados chorreaderos y con extracción aluvial. En esta intervención se individualizaron seis individuos incautándose de taladros, motosierras y otra serie de elementos. Por su parte la Fuerza Pública llevó a cabo la destrucción de las dragas encontradas", detalló el funcionario.

En el procedimiento se incautaron taladros, motosierras y otros elementos usados para la explotación ilegal; a la par que la Fuerza Pública ejecutó la destrucción de dos dragas encontradas. Este se suma a otros operativos que han adelantado las autoridades en otras zonas del departamento.

