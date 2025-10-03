Ordenan tres días de arresto contra el ministro de Educación por incumplir fallo judicial

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín sancionó con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, esto por incumplir un fallo judicial en donde no entregó una información requerida por la Gobernación de Antioquia.

Sobre el caso hay que recordar que la Gobernación de Antioquia en su momento le solicitó a la cartera del Gobierno nacional que diera cuenta de una serie de supuestos retrasos en la liquidación del pago de las cesantías a los profesores del departamento.

Daniel Rojas, ministro de Educación Foto: Presidencia

La información entregada por las autoridades evidencia que los retrasos en los pagos sumarían cerca de 4.000 millones de pesos y aunque el Ministerio de Educación respondió, la Administración Departamental instauró una tutela pues no eran los documentos pedidos.

Hay que mencionar que la Gobernación le pidió al Gobierno nacional que le diera copia de los comprobantes de los pagos a los profesores, entre otros datos que no habrían sido entregados y por ello el proceso terminó perjudicando al ministro de Educación.



Finalmente, en la decisión se lee que el mismo Ministerio de Educación aceptó no haber entregado la totalidad de la información ordenada en la sentencia de tutela y argumentó que que no fue solicitada en el derecho de petición que se entregó en una primera instancia.