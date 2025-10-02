Reanudan votaciones a rector en Uniatlántico, pese a orden de suspensión de Mineducación

Aunque el ministro de Educación, Daniel Rojas, ordenó por sus redes sociales la suspensión inmediata de la jornada electoral que busca escoger a un rector para la Universidad del Atlántico, “para garantizar la seguridad de la comunidad académica”, cada vez son más los estudiantes que se acercan a las urnas en este centro educativo, el cual reanudó las votaciones tras controlar los altercados que se registraron en la mañana de este jueves.

El candidato a la rectoría de la Universidad, Pedro De la Torre, confirmó que, tras una reunión del Comité Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Vigilancia del Ministerio de Educación, se decidió continuar con las votaciones.

Además, explicó que los altercados se derivaron del estrés generado por la gran cantidad de estudiantes que acudieron a votar, ya que hubo retrasos para garantizar un flujo ágil en el lugar donde fueron ubicadas las mesas.

“Es potestad del señor ministro de Educación proceder con este tipo de resoluciones para brindar garantías a las elecciones de la Universidad del Atlántico. En estos momentos, todos los candidatos, el Comité Electoral, la Defensoría del Pueblo y también el Comité de Vigilancia del Ministerio de Educación hemos tenido una reunión para hacer un balance de los hechos acontecidos”, dijo inicialmente.



“Por fortuna, se ha recuperado la tranquilidad. Las elecciones están transcurriendo con completa normalidad, se ha aumentado el número de vigilantes en el lugar y, por eso, el proceso va a continuar”, agregó.

De la Torre aclaró que los candidatos no pueden suspender las elecciones, pues esta es una decisión del Consejo Superior de la universidad, que también debe dirigir una respuesta al ministro Rojas.

Sin embargo, señaló que “convocar un Consejo Superior extraordinario de un momento a otro es muy difícil” y no está seguro de que pueda hacerse en menos de 24 horas, por lo que el proceso electoral continúa.

Publicidad

“El hecho de que los estudiantes estén tranquilos debe servir para que el proceso transcurra con normalidad, a menos de que ocurra algo extraordinario, que esperamos no suceda. Los altercados hicieron que algunos estudiantes se replegaran, pero ya están retomando las filas y no hay ningún tipo de aglomeración”, finalizó.

Hasta el momento, la Universidad del Atlántico no ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos violentos de la mañana de este jueves, aunque preliminarmente se habla de múltiples heridos y de un vidrio roto.