Para evitar emergencias por lluvias han atendido más de 100 puntos críticos en quebradas de Medellín

En medio de la segunda temporada de lluvias, Medellín ha intervenido más de 100 puntos de quebradas y 4 kilómetros lineales de cauces buscando evitar taponamientos de agua que puedan generar emergencias en la ciudad.

Durante el primer mes de la segunda temporada de lluvias, la administración distrital ha realizado cerca de 200 intervenciones con las cuales recuperaron más de 850 mil metros cuadrados de espacio público y recolectaron más de 1.000 metros cúbicos de residuos. La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, contó cómo avanzan las intervenciones preventivas en la capital antioqueña.

"En lo que va corrido del año hemos atendido 104 puntos críticos por riesgo hidráulico en distintos lugares de nuestras quebradas en la ciudad. Con estas acciones hemos evitado riesgos y hemos permitido que la ciudadanía esté más segura", reportó la funcionaria.

Las labores preventivas en medio de las lluvias en Medellín también dejan, de momento, 1.846 metros de estructuras hidráulicas reparadas y la remoción de más de 10.900 metros cúbicos de sedimentos y 2.100 de residuos sólidos.



Una de las intervenciones que más destacó la administración distrital fue la realizada el 21 de octubre en la quebrada La Hueso, donde retiraron 402 metros cúbicos de sedimentos (equivalentes a 25 volquetas) y limpiaron 80 metros del cauce.