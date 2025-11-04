En vivo
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Para evitar emergencias por lluvias han atendido más de 100 puntos críticos en quebradas de Medellín

Para evitar emergencias por lluvias han atendido más de 100 puntos críticos en quebradas de Medellín

En cauces de los alfuentes buscan evitar represamientos de agua que puedan generar tragedias.

