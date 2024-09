Paro camionero genera incrementos en los productos de la canasta familiar en Antioquia

En consecuencia al paro camionero, comerciantes reportan un incremento en productos como la papa, la cebolla y la arveja. Voceros de la Plaza Mayorista indican que el paro podría dejar grandes perdidas económicas para los comerciantes.

El paro camionero no solo ha afectado la movilidad en el país, sino también el comercio interno, donde departamentos como Antioquia han sido de los más afectados. Los comerciantes han manifestado que productos de la canasta familiar como la papa han tenido un incremento casi del 100%, e incluso, se ha visto un desabastecimiento progresivo en varios alimentos.

Además de la papa, productos como la cebolla han sido de los más perjudicados, pues ha reportado un alto incremento en el alza por bulto. Diego Duque, gerente comercial de la casa del ajo, mencionó que los los camiones transportadores de cebolla no han podido entrar, y las pocas unidades de cebolla escasean.

"No está entrando cebolla a Medellín y el alza estuvo alta en este momento por bulto. Estamos hablando de entre 40 mil y 30 mil pesos realmente. Y en este momento lo que es hoy ya no tenemos realmente abastecimiento de cebolla, estamos desabastecidos", mencionó el comerciante.

Publicidad

Quienes mayormente se han visto afectados por este incremento son los consumidores, quienes han expresado que el presupuesto ya no les alcanza para comprar los alimentos básicos para sus familias. Humberto Gonzales, consumidor habitual en la Plaza Mayorista mencionó que el paro ha afectado duramente el bolsillo de los consumidores.

Paro camionero ya deja consecuencias en Antioquia: Comerciantes reportan un incremento en productos como la papa, la cebolla y la arveja. Desde la Plaza Mayorista indican que el paro podría dejar grandes perdidas económicas para los comerciantes. #VocesySonidos pic.twitter.com/2K5tNXG4Fh — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 4, 2024

"No, ya hoy en día no alcanza, pues es que me mandan a comprar 4, 5, 8 kilos de papa, pues yo hago los mataditos en la casa y ya hay que pagar dos o tres meses más de lo que valía hace seis meses", expresó Gonzales.

Publicidad

A raíz de esta situación, comerciantes manifestaron que a pesar de apoyar al gremio camionero, le piden al gobierno nacional soluciones prontas, pues a futuro, se podrían prever grandes perdidas para este sector.