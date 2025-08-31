Pese a crisis nacional con el PAE, Gobernación de Antioquia asegurará recursos para 2026

En medio de la polémica en el país por los recursos del programa de alimentación escolar, que de faltar afectarían a medio millón de menores de edad, la Gobernación de Antioquia anunció que para el caso de 116 municipios no certificados en educación se garantizarán los recursos para el próximo año.

Esto se da luego de que la Asamblea Departamental aprobara al Departamento comprometer recursos propios y de la Nación en la vigencia futura excepcional contemplados en el proyecto de Ordenanza Nº 41.

La inversión aprobada asciende a 189.000 millones de pesos, de los cuales 117.000 millones corresponden a aportes del Departamento y cerca de 72.000 millones por parte del orden nacional, para financiar el PAE inicialmente por 111 días del calendario escolar de 2026.

El subsecretario de Calidad Educativa de Antioquia, Camilo Andrés Morales, destacó que son cada uno de los 116 municipios quienes deben tramitar con sus respectivos operadores que el servicio se preste desde el primer día del calendario escolar.

"El modelo de operación del programa de alimentación escolar del departamento de Antioquia, suscribimos convenios con los municipios, hacemos las transferencias de recursos, y son estos, los competentes, los responsables de suscribir de manera oportuna los contratos con los operadores", manifestó Morales.

En el rubro también está incluido el pago para 6.272 manipuladoras de alimentos, quienes harán posible la preparación y entrega de los complementos en las instituciones educativas, según confirmó la Secretaría de Educación del departamento.

En Antioquia, el PAE también incluye un enfoque diferencial para las comunidades indígenas Tule, Dóbida, Eyábida y Senú, que respeta las tradiciones alimentarias de cada territorio. Y adelanta el inicio de un enfoque diferencial agro.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes realizado en 2024, el PAE reduce la tasa de deserción escolar entre un 10 % y un 25 % y la repetición de los grados escolares, entre un 7 % y un 13 %. Además, aumenta las tasas de finalización de la educación secundaria en un 39 %, mejora el rendimiento de la prueba Saber 11 y eleva el acceso a la educación superior.