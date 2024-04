Pese a polémicas y críticas la “vaca” por las vías de Antioquia ya supera los $3.600 millones

Sigue la polémica por la”vaca” para las vías 4G en Antioquia, que sigue engordando y donde en una discusión con una concejal de Medellín, el presidente Gustavo Petro respondió que no odia a Antioquia. Eso sí, no se define cuándo llegarán los recursos comprometidos por el Gobierno Nacional.

La vaca por las 4G en Antioquia sigue sumando recursos. Durante la Semana Santa el fondo, que busca recaudar un billón de pesos, alcanzó los 3 mil 632 millones 743 pesos y superó la barrera de los 11.592 donantes.

Mantengamos la alegría y esperanza: 11.592 paisanos han aportado a la "Vaca" por las vías de Antioquia y Colombia.

Mantengamos la alegría y esperanza: 11.592 paisanos han aportado a la "Vaca" por las vías de Antioquia y Colombia.

Sin embargo, a la par del avance de esta iniciativa nuevas dudas ha sembrado sobre ella el presidente de la república, Gustavo Petro, quien durante la Semana Santa escribió en su cuenta en X lo siguiente:

“Este gobierno no está contra Antioquia, porque está con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad”.

No obstante, unos renglones más abajo de su escrito se lee:

"En lo que no estamos de acuerdo es que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con esvásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitares el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivires y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas.”

Dichas declaraciones fueron utilizadas por el jefe de Estado para responderle a la concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, quien también, por medio de su cuenta en X, defendió la legitimidad de la vaca del gobernador Andrés Julián Rendón y hasta trató de iletrado al presidente.

“La sentencia 4972 del 2014 de la magistrada ponente María Patricia Salazar Cuéllar es muy clara al enseñar cuáles son los requisitos para la captación masiva de recursos de los entes administrativos, como la Gobernación de Antioquia, pueden solicitar donaciones y eso es lo que está haciendo, entonces eso no es un delito. También es muy claro que el presidente ha querido decir que entraron 10 millones de pesos”, afirmó.

Con la concejal coincide el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, quien en diálogo con Blu Radio insistió que el presidente Petro está mal informado.

“No le están informando bien que la figura es exactamente la misma que hizo Antar Mokus en Bogotá, la misma que ha recurrido de él y la que han recurrido varios entes territoriales en el país”, aseveró.

Por eso, le insiste en la urgencia de que se siente a conversar con la Gobernación.

“Hay que conciliar cifras. Nosotros tenemos toda la disposición para conciliar las cifras, las que nosotros colocamos sobre la mesa son las cifras que están en el presupuesto las siglas que están en la Contaduría General de la Nación las cifras que están invertidas en las obras que se pueden verificar”, agregó.

Con lo anterior el secretario de Hacienda del departamento también busca desmentir al senador Álex Flórez y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quienes señalan que con la vaca la Gobernación busca cubrir un sobrecosto superior a los 750 mil millones de pesos, lo que, según Eugenio Prieto, no es cierto, pues se trató de imprevistos geológicos en el Túnel del Toyo.