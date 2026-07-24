Piden celeridad en judicialización de alias 'Chalá' por crimen del periodista Mateo Pérez

La cancelación de la audiencia de imputación de cargos contra Jhon Edison Chala Torrejano, alias ‘Chalá’, prevista para el pasado 21 de julio, encendió las alarmas entre los familiares del periodista Mateo Pérez, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y distintos sectores que siguen de cerca el proceso judicial por el crimen ocurrido en zona rural de Briceño.

La diligencia no pudo realizarse debido a la falta de disponibilidad de un juzgado ambulante, situación que obligó a aplazar el avance del proceso penal y ha prolongado la espera de las víctimas por el esclarecimiento de los hechos.

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La Fiscalía tenía previsto imputarle a ‘Chalá’ los cargos relacionados con el homicidio del comunicador, quien desapareció mientras adelantaba un reportaje sobre la compleja situación de orden público en el norte de Antioquia. Días después se confirmó que el joven había sido secuestrado, torturado y asesinado.



Tras conocerse el aplazamiento de la audiencia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su preocupación por los retrasos en el proceso y pidió que las autoridades actúen con rapidez para garantizar los derechos de las víctimas. "Instamos a las autoridades a actuar con celeridad para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señaló la organización.

Julián Pérez, hermano de Mateo, exigió celeridad de parte de la justicia en el proceso.

Alias ‘Chalá’ ya había sido judicializado tras su captura el 12 de junio de 2026 en un peaje del municipio de Flandes, Tolima, donde fue detenido por la Policía Nacional. En ese momento, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

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Por lo pronto, el procesado se encuentra en la ciudad de Bogotá a la espera de ser trasladado al sur del país para las respectivas diligencias judiciales que están por ser reprogramadas.