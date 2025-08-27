Piden presencia integral del Estado en Andes, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

El Suroeste antioqueño vuelve a ser escenario de hechos violentos. Ante los hechos en los que fueron hostigadas unidades del CTI de la Fiscalía y del Batallón de Infantería Cacique Nutibara en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Andes, el senador Juan Felipe Lemos pidió la presencia integral del Estado para garantizar la seguridad, proteger a la población y defender la democracia frente a los violentos.

De acuerdo con información de la Cuarta Brigada del Ejército, las tropas reaccionaron al ataque, lo que generó un intercambio de disparos que, por fortuna, no dejó personas lesionadas, tras prolongarse durante una hora en la vereda Soledad. Posteriormente, las autoridades lograron salir de la zona.

El congresista rechazó “con total firmeza” los enfrentamientos y lanzó una petición urgente al Gobierno nacional para restablecer el orden y la tranquilidad en esta zona del Suroeste antioqueño.

"Es un tema que amerita fuerza pública, inteligencia y también acciones sociales porque los muchachos que están matando son pelados de allá, pues muchachos de familias muy humildes que no tienen más alternativa que dejarse cooptar por esas bandas", indicó el senador.

Por lo pronto, la autoría del hostigamiento fue atribuida por parte de la Séptima División del Ejército al Clan del Golfo, teniendo en cuenta que en el área tiene injerencia la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

No obstante no es el único grupo con accionar violento en la zona, por lo que el congresista manifestó la importancia de atacar problemáticas como la extorsión y el crecimiento de las bandas delincuenciales.

Publicidad

"A las bandas criminales les dejaron coger mucha ventaja y es una pelea por las plazas del de microtráfico y por esos temas de la extorsión. Yo estuve la semana pasada en antes y la gente cuenta con miedo que los están extorsionando", aseguró.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, pues en redes sociales circulan videos en los que se escuchan los disparos que generaron temor entre los habitantes de Santa Rita.