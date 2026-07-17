Polémica en Puerto Berrío: suspenden sesión tras discusión entre alcalde y presidente del Concejo

Momentos de tensión se vivieron en el recinto del Concejo de Puerto Berrío tras una acalorada discusión protagonizada por el alcalde Robinson Baena y el presidente de la corporación, Víctor Marín.

La situación se desencadenó en medio de la votación del Proyecto de Acuerdo 024 de 2026, que pretende incorporar recursos al presupuesto de esta localidad del Magdalena Medio para garantizar principalmente la continuidad del Programa de Alimentación Escolar.

Mientras que el concejal le solicitaba al mandatario respetar el orden de la palabra, este trataba de imponerse con su voz por lo que la sesión fue suspendida argumentando falta de garantías.

El presidente del Concejo Municipal indicó que durante su intervención el alcalde había desviado el motivo de la discusión y además se había referido de manera irrespetuosa a varios cabildantes.



"El señor alcalde le di la palabra, pero no conservó la unidad de materia. No queremos caer en la misma situación que veníamos anteriormente, lanzando calificativos degradantes para nuestros concejales, como ocurrió en algún momento con la concejal Alba, en algún momento contra el concejal Yarlison", explicó el directivo.

Por su parte, el alcalde Baena sostuvo que su reacción se debió a la impotencia generada por el voto negativo en reiteradas en al menos ocho oportunidades del proyecto de acuerdo que beneficiaría a más de tres mil estudiantes del municipio. El mandatario recalcó que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el Concejo, inclusive presentando la iniciativa de diferentes maneras.

"En una ocasión me dijeron, pásenlo individualmente, los proyectos de acuerdo, no nos lo pasen un solo marco normativo, y lo presenté individualmente para llevarles el capricho, y, aun así, votaron negativo el proyecto de acuerdo", manifestó.

Publicidad

Esta no se trata de la primera situación polémica en la que se ha visto inmerso Baena durante su periodo de gobierno. A inicios de mayo la administración anunció un nombramiento honorífico para el alcalde en París, pero con una inscripción al evento de 12 millones de pesos.

También, a mediados de junio del año anterior la Secretaría de Salud de Antioquia le prohibió al alcalde continuar entregando carne y leche a población de bajos recursos sin condiciones sanitarias. Baena entregaba leche cruda en bidones y ollas sin preservar la cadena de frío.