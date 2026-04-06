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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Batalla campal afuera de discotecas en Puerto Berrío quedó en video: se tiraron hasta sillas

Batalla campal afuera de discotecas en Puerto Berrío quedó en video: se tiraron hasta sillas

La vía en la que están ubicadas estas discotecas, incluida aquella en la que se encontraban las personas que protagonizaron la pelea, contaba con un permiso especial.

Batalla campa en zona de discotecas en Puerto Berrío, Antioquia.
Batalla campa en zona de discotecas en Puerto Berrío, Antioquia.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Jhonatan Ocampo
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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