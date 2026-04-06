Batalla campal afuera de discotecas en Puerto Berrío quedó en video: se tiraron hasta sillas

En plena zona comercial de Puerto Berrío, Antioquia, quedó registrada una pelea en la que varias personas que estaban departiendo afuera de discotecas terminaron en una batalla campal. Las autoridades se encuentran haciendo las verificaciones para identificar y sancionar a los involucrados.

En medio de las festividades religiosas que se viven en la mayoría de los municipios del territorio nacional, en el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, se presentó una grave alteración al orden público, la cual afectó la tranquilidad de los habitantes del sector y de quienes disfrutaban sanamente de la noche.

El hecho se presentó específicamente en una zona comercial y de entretenimiento nocturno del municipio, donde varias personas que se encontraban departiendo a las afueras de una de las discotecas de la zona terminaron en una batalla campal en medio de la noche y la lluvia.

Todo quedó grabado en algunos videos que hoy son virales en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo las personas, entre hombres y mujeres, que protagonizaron la pelea se valían de cualquier elemento —en especial sillas— que tuvieran a su disposición para agredir a sus contrincantes.



De acuerdo con información entregada por las autoridades municipales, la vía en la que están ubicadas estas discotecas, incluida aquella en la que se encontraban las personas que protagonizaron la pelea, contaba con un permiso especial por parte de la Alcaldía Municipal para cerrar temporalmente el paso vehicular.

En Puerto Berrío, Antioquia, quedó registrada una pelea donde varias personas que estaban departiendo afuera de discotecas terminaron en una batalla campal. Las autoridades se encuentran haciendo las verificaciones para identificar y sancionar a los involucrados. #VocesySonidos pic.twitter.com/sSZjp7teuw — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 6, 2026

Además, indicaron que se está trabajando de manera articulada con la Policía Nacional para realizar las respectivas identificaciones de los implicados en el altercado e imponer las sanciones que el caso amerite.