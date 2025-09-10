Policía abatió a ladrón en pleno parque de Itagüí cuando intentaba robar $200 millones

En medio de la reacción inmediata de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, un ladrón fue abatido en pleno parque de Itagüí cuando intentaba hurtar 200 millones de pesos. En el lugar otro de los delincuentes quedó herido y fue trasladado a un hospital

En una respuesta inmediata de un uniformado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el parque del municipio de Itagüí, un ladrón murió y otro resultó herido luego de intentar robar a los ocupantes de una camioneta que llevaban en el vehículo cerca de 200 millones de pesos.

Según las versiones que se han conocido desde este municipio del Valle de Aburrá, el policía estaba en su labores de patrullaje cuando vio que dos hombres intentaban cometer el hurto, situación por la que reacción legítima defensa y disparó contra los delincuentes que quedaron tendidos en el piso.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, indicó que en el lugar de los hechos falleció uno de los victimarios, mientras que el otro fue trasladado de inmediato a un centro asistencial del municipio: "Como dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, trataron de hurtar 200 millones de pesos al reaccionar la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautándole un revólver", señaló el funcionario

Por el momento, las autoridades en Itagüí se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar la identidad de los ladrones, mientras establecen si los hombres involucrados en el hecho hacen parte de alguna organización criminal o actuaban por cuenta propia.

Por último, destacan las autoridades que el hombre herido deberá ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación una vez sea dado de alta del hospital, donde atienden las heridas ocasionadas por el uniformado.