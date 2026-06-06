Preocupación por muertes en accidentes de tránsito en Medellín: superan a los homicidios

La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras autoridades expresaron su preocupación por el aumento de víctimas fatales en las vías de la ciudad, luego de que las cifras oficiales revelaran que, en lo corrido de 2026, las muertes por accidentes de tránsito superan a las registradas por homicidios.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Movilidad, en Medellín se han contabilizado 115 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que los homicidios suman 114 casos durante el mismo período.

El balance evidencia un fenómeno que preocupa a las autoridades, ya que tradicionalmente los homicidios han sido uno de los principales indicadores de seguridad en la ciudad. Sin embargo, los accidentes de tránsito se han convertido en una de las mayores causas de muerte en la capital de Antioquia.

Según el reporte oficial, las víctimas de los siniestros viales se han registrado en diferentes comunas y corregimientos en donde continúan las campañas orientadas a promover el respeto por las normas de tránsito, el control de velocidad y la conducción responsable.



Las autoridades hicieron un llamado a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones para adoptar comportamientos seguros en las vías y evitar acciones que puedan poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

Finalmente, mientras Medellín mantiene una tendencia de reducción en los homicidios durante los últimos años, el incremento de la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito es un nuevo desafío para la ciudad, que busca disminuir estas cifras mediante acciones de control, educación y prevención.