Preocupación por tosferina en Antioquia: un bebé muerto y 20 casos se reportan este 2025

Casos de tosferina en Antioquia siguen preocupando a las autoridades en salud. Este año se han registrado 20 casos y una muerte confirmada por complicaciones de esta enfermedad. Se trata de un bebé de seis meses que llegó a Medellín remitido desde Santa Fe de Antioquia, sumándose a los ocho niños indígenas que fallecieron en los últimos meses por cuenta de enfermedades respiratorias en Urrao.

Aunque no hay una alerta actual por brotes de tosferina, las autoridades de salud en Antioquia no bajan la guardia ante los casos que se han registrado, y continúan recomendando a las familias vacunar a sus hijos de hasta 5 años de edad para prevenir esta enfermedad.

Hasta el momento, en Antioquia se han confirmado a través de pruebas de laboratorio 20 casos y, según la Secretaría de Salud del departamento, para estos se iniciaron acciones en el territorio, como la adelantada la semana anterior cuando se identificó un brote en el municipio de Urrao. Hasta allí se desplazó un equipo para atender la situación y permanecerá en las 31 comunidades indígenas asignadas para la atención hasta mediados del mes de marzo, pues allí han fallecido ocho niños por varias afecciones respiratorias.

Dionisia Yusti Rivas, subsecretaria de Salud Pública de Antioquia , manifestó que hasta estos lugares, que distan hasta tres días de camino, se desplazaron ocho equipos de trabajo conformados por médicos, nutricionistas, enfermeros, vacunadores, profesionales del área psicosocial, y un traductor para facilitar la comunicación con los habitantes del territorio.

“La idea es que se van eh que estos equipos llegan hasta un punto de atención y desde ahí se espera que se convoquen a las comunidades indígenas para que ellos lleguen a esos puntos de atención, porque por él lo disperso de las comunidades no podemos llegar exactamente a donde están a donde ellos están”, afirmó.

Para el caso de Medellín, y aunque se trata de casos aislados, ya se han registrado cinco en lo que va de 2025, de los cuales solo uno requirió hospitalización. Ellos corresponden a un grupo de trillizas de seis años de edad y dos niños más de cinco, según confirmó Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud.

“De un menor de 6 meses de edad que lamentablemente, falleció en nuestra ciudad. Por eso es muy importante no subestimar los síntomas respiratorios, todos síntomas respiratorios en menor de edad que haga que el bebé no coma, que no duerma bien, que la fiebre no la pueden manejar, que se le hunden las costillas cuando respira o que la boquita se le pone morada. Cualquiera de esos síntomas hay que consultar por urgencia”, aseguró.

Almanza explicó que en los niños pequeños, las infecciones respiratorias se pueden agravar y complicar con bronquitis o neumonía, lo que aumenta el riesgo de fallecimiento porque “los pulmones ya no responden y no tienen la capacidad suficiente para ingresar el oxígeno que el cuerpo necesita”.