Presidente Petro ordena investigar disturbios en Medellín; alcalde advierte posibles presiones

Sigue la polémica en Medellín tras la intervención de la fuerza pública y gestores de seguridad durante la más reciente jornada de manifestaciones en favor del pueblo Palestino que terminaron siendo disuadidas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, en sector Milla de Oro en El Poblado.

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro volvió a reprochar los procedimientos llevados a cabo por parte un grupo de gestores de seguridad de la Alcaldía que según videos ciudadanos generaron lesiones a varios ciudadanos en medio de un presunto uso excesivo de la fuerza.

A través de su cuenta en X, Petro se refirió a esta figura adscrita a la Subsecretaría de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad como “grupos de acción directa” para ejercer procesos de gentrificación.

Los grupos de acción directa creados por el fascismo en Medellín no solo sirven para disolver manifestaciones pro Palestina y el derecho fundamental a la reunión del pueblo.



Sirven fundamentalmente para ejercer la gentrificación, que es la manera como ha crecido Medellín en los… https://t.co/FG9KY3Hxvm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

“La orden que dí a la policía es disolver los grupos de acción directa de la alcaldía e iniciar investigación penal”, puntualizó el presidente en medio de la defensa de esta figura para el acompañamiento a movilizaciones que ha defendido no solo el alcalde Federico Gutiérrez, sino también el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

“Lo que estamos y le estamos pidiendo también a la Fuerza Pública es que definamos el protocolo. La Fuerza Pública tiene que intervenir, pero si no lo hace en el momento en el que debe, el Estado no se puede quedar maniatado. La función que le damos a los gestores es contener, prevenir y estar presentes. Cuando la situación alcanza un grado de violencia mayor, los gestores deben retroceder, y ahí es cuando tiene que intervenir la Policía”, afirmó Villa.

De igual manera, en su mensaje el presidente destacó que pidió a la Policía en Medellín “no atacar la ciudadanía y sus derechos. Cuando chocan por intereses diferentes, se separan y se busca la paz en el conflicto”.

En su mensaje Petro advirtió que se está revisando el comportamiento de la institución policial en lo sucedido y que ciudadanos agredidos denuncien. Según la Defensoría del Pueblo, dos manifestantes resultaron lesionados como consecuencia de estas acciones.

Sin embargo, tras el pronunciamiento del presidente no se hizo esperar la reacción del alcalde Federico Gutiérrez quien aseveró que el Gobierno nacional se prepara para intervenir en decisiones de la ciudad.

“Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan”, dijo Gutiérrez defendiendo que la acción de las autoridades se enmarcó en la protección de ciudadanos que se encontraban en un local de McDonald’s.