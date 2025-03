Previo a imputación por Aguas Vivas, Quintero se defiende y denuncia 'Cartel de los Lotes'

Previo a lo que será la imputación con posibilidad de medida de aseguramiento para Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios implicados en presuntas irregularidades en la valorización y devolución a sus propietarios del predio Aguas Vivas, en el sur de Medellín, el exalcalde presentó pruebas en el caso por el que -según él- la justicia debería poner la lupa sobre Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín.

En una transmisión en vivo a través de de redes sociales Quintero presentó una serie de documentos que involucrarían al actual mandatario de la capital antioqueña en lo que denominó ‘El Cartel de los Lotes’, presuntamente recibiendo durante su primera administración lotes sobrevalorados.

Quintero mencionó en particular dos: Guacharacas y La Volcana sobre los que indicó que de 1.200 millones de pesos pasaron a costar 23.000 millones, pero además regresó al caso de Aguas Vivas insistiendo que Gutiérrez firmó el contrato el último día de su administración con la valoración por la cual se le acusa y expidiendo el decreto 2502 que habría facilitado la adquisición irregular del predio.

El exalcalde también desmintió afirmaciones del actual alcalde, como que la adquisición de los lotes fue gratuita o que la valoración ascendía a 2.700 millones de pesos y que Gutiérrez habría prevaricado derogando el decreto de 412 que modificaba los usos del suelo en la zona, por intereses políticos queriendo sacarlo de sus aspiraciones a la presidencia de la República.

Quintero insistió que en 2022 y 2024 quiso hacer llegar material probatorio de sus denuncias a la Fiscalía pero que no fue recibido.

"El alcalde Federico Gutiérrez por esto debe ir a la cárcel. No hay excusa y no hay razón y no hay explicación para que la Fiscalía no haya recibido las pruebas que las tenemos desde hace mucho tiempo y por el contrario haya tratado de desviar la investigación para quienes hicimos las denuncias y a eso vamos a llegar", manifestó.

En el contexto de esta intervención quien respondió fue el alcalde Gutiérrez a través de su cuenta de X: “Me dicen que el jefe de la banda anda desesperado (...) Les recuerdo que la imputación es solo uno de los más de 650 hallazgos de corrupción de estos bandidos. Deben ir a la cárcel. El robo de los Hermanos Moreno Rojas en Bogotá se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron a Medellín esos hermanitos”, escribió el alcalde.