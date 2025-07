Procuraduría formula cargos a concejales de Briceño: le dijeron “mala mamá” a su compañera

Tras siete meses de la sesión en el Concejo municipal en el que se presentó el proyecto de acuerdo de “Actualización de la Política Pública de Equidad de Género para Mujeres de Briceño 2024”, la Procuraduría tomó acciones disciplinarias contra dos concejales por sus expresiones allí en contra de la concejala ponente, Yuliana Andrea Martínez Zabala.

Se trata de Luis Alberto Yepes David y Wilson Leandro García Rendón, quienes presuntamente habrían utilizado expresiones injuriosas e irrespetuosas en contra de la también cabildante, según la Procuraduría, por lo que su falta fue considerada grave a título de dolo.

Todo se originó porque la concejala Martínez solicitó que fuera reemplazada la secretaria general de la corporación, ante una posible falta de idoneidad para ejercer el cargo, ante lo cual su compañero Yepes cuestionó su rol en defensa de las mujeres e incluso su rol como madre.

"¿Cómo es que una mujer defiende a las mujeres pero por detrás las puñalea o le violenta sus derechos? Esta semana acá la concejala Yuliana no sé por qué se le metió en la cabeza que a la secretaria del concejo hay que cambiarla porque no sirve, que porque no cumple, que porque no tiene experiencia, cuando ella misma lo promulgó acá para el concejo de que a ella muchas veces la echaron de la Administración Municipal por mala, por mala empleada. De hecho, tengo entendido que mala mamá", dijo Yepes durante esta sesión que reposa en el Facebook de la corporación.

Los hechos quedaron registrados en las redes sociales oficiales y las personas que acudieron a la sesión del 24 de noviembre del año anterior. Incluso, en su momento, la exconcejala de Medellín Dora Saldarriaga calificó lo sucedido como “violencia política pura y dura” y cuestionó que el exigir la idoneidad de un cargo público se convierta “en agresiones de la concejala que lo exige". “Que un concejal en la intervención haga alusiones cómo "mala madre" es inconcebible”, opinó la también docente.