Profesionales denuncian que alcaldía de Fico no los contrataría por venir de administración Quintero

La compleja situación la dio a conocer en redes sociales el exconcejal y excandidato a la Alcaldía Luis Bernardo Vélez, quien aseguró que prestadores de servicios de diferentes dependencias, que incluso hicieron parte del primer gobierno de Federico Gutiérrez, ahora están sin contrato y revisando con lupa su continuidad al parecer por haber hecho parte de la cuestionada administración de Daniel Quintero entre 2020 y 2023.

Vélez solicitó que primen los criterios técnicos y las capacidades profesionales de las personas para la toma de decisiones en la administración distrital en actitudes que incluso vulneran derechos fundamentales como el trabajo.

"Uno se pregunta a estas alturas por qué muchos programas no estaban iniciando y está claro es porque venían revisando persona a persona y es muy grave una situación que me parece a mí muy injusta y además que no se compadece con el derecho al trabajo y con la necesidad de la gente", aseguró.

Blu Radio conoció casos de mujeres que han prestado sus servicios en la Alcaldía desde hace más de cinco años, que actualmente están embarazo o con bebés de pocos meses y que la única alternativa que han tenido es acudir a tutelas para ser tenidas en cuenta.

"En este momento me encuentro en estado de embarazo, envié la notificación tanto a la Alcaldía como al contratante y no hubo respuesta, o sea, y es ahí cuando se puede decir que nos estaban vulnerando los derechos, no solo a mí sino también al bebé", declaró la fuente.

Ante estas realidades el exconcejal Vélez invitó a la actual administración a dejar este tipo de actitudes con personas apartadas de la política.

"Está bien que ese tipo de conductas o decisiones la tomen en cargos directivos de secretarios, de direcciones de gente que tenía competencia, que pertenecía a ese equipo político, pero no personas que solo iban a trabajar y lo único que necesitan es trabajar para poder subsistir", remarcó Vélez.

Tras ser consultados sobre el tema desde la Alcaldía aseguraron que están evaluando la situación para pronunciarse al respecto.