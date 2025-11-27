En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Profinvest respondió al Consejo de Estado que no tiene soportes que Jorge Carrillo trabajó con ellos

Profinvest respondió al Consejo de Estado que no tiene soportes que Jorge Carrillo trabajó con ellos

El concejal Alejandro De Bedout aseguró que si no hay contratos, ni soportes laborales ni de seguridad social, existe “una duda seria” sobre lo declarado por el exgerente de EPM.

