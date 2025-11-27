Profinvest respondió al Consejo de Estado que no tiene soportes que Jorge Carrillo trabajó con ellos

Una respuesta al Consejo de Estado prueba que no hay soportes de que Jorge Carrillo, actual presidente de ISA, hubiese trabajado en Profinvest S.A. en el año 2009. El concejal Alejandro De Bedout aseguró que existe “una duda seria” sobre lo declarado por el exgerente de EPM.

Polémica sigue generando en Antioquia el cargo que ocupa Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM en la época de Daniel Quintero, en la compañía Interconexión Eléctrica (ISA), en medio de rumores sobre presuntas irregularidades en la información contenida en su hoja de vida.

Se conoció la respuesta a un requerimiento del Consejo de Estado, por parte de la sociedad Profinvest S.A., que informó que no cuenta con los documentos que permitirían acreditar que Jorge Andrés Carrillo trabajó allí en el año 2009.

La comunicación, firmada por su representante legal en el marco del proceso de liquidación, señala que la información solicitada corresponde a hechos de hace más de 16 años y que, debido al estado actual de la compañía, no fue posible localizar archivos laborales, contratos, soportes de seguridad social ni registros sobre su posible relación contractual durante ese periodo.



🚨 #ATENCIÓN | Se confirma lo que hemos venido denunciando hace meses: Jorge Carrillo mintió en la hoja de vida, y llegó con mentiras a la cabeza de ISA y EPM.



La empresa también aclara que no posee información relacionada con el proyecto “Caldas 2010”, en el cual participó el anterior representante legal de la sociedad, y que el actual representante no actuó como responsable legal en ese proyecto. En consecuencia, afirma que no recibió información sobre el eventual vínculo de Carrillo en dicha iniciativa.

Ante ello, el concejal Alejandro De Bedout, aseguró que la inexistencia de estos documentos genera una “duda seria” sobre lo declarado bajo gravedad de juramento por Carrillo en su hoja de vida ante la Función Pública.

“El proceso de llegada a Carrillo al poder está lleno de inconsistencias y de cuestionamientos. Su paso por EPM dejó señalamientos por improvisación, politiquería y presuntos malos manejos. El que miente roba y Carrillo mintió. Y lo peor de todo esto es que se dio con el beneplácito del presidente de la República Gustavo Petro”, aseguró el concejal.

De Bedout afirmó que el proceso de nulidad electoral en curso debe continuar y sostuvo que, a su juicio, la elección de Carrillo como presidente de ISA habría estado “viciada”, señalando además cuestionamientos previos sobre su gestión en EPM. Todas estas observaciones fueron presentadas por el concejal como parte de su valoración política del caso.