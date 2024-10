Prohíben las rodadas para celebrar Halloween en Medellín; anuncian duras sanciones

Luego de que en redes sociales se hiciera viral una supuesta convocatoria hecha por influenciadores para salir a festejar el Halloween en una rodada por las calles de Medellín , la Administración Distrital fue categórica en rechazar este tipo de acciones que podrían generar una caos total en la movilidad de la capital de Antioquia.

Con este panorama y para intentar mitigar posibles riesgos para la ciudadanía, diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron un megaoperativo para prevenir delitos y situaciones que afecten el orden público de la región. Por ello en las calles de Medellín estarán dispuestos 900 uniformados de la Policía Nacional, 400 miembros del Ejército Nacional y la operatividad de 150 agentes de tránsito.

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, indicó que el Distrito no va a permitir que haya caos, anarquía y desorden en las vías de la capital antioqueña: "No vamos a permitir ninguna rodada de Halloween. Por eso invitamos a toda la ciudadanía, no salgan a hacer estas caravanas. Personas que en motocicleta esté disfrazada, sin casco, haciendo maniobras peligrosas y adicional a ello, intimidando a otros ciudadanos, caerá todo el peso de la ley", indicó el secretario.

Las autoridades destacaron que para la operatividad de este 31 de octubre se tienen dispuestas 20 grúas y que tendrán tres puestos de control fijo en diferentes puntos de la ciudad, mientras que habrá diversos equipos de reacción inmediata que se estarán movilizando por las vías de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá.

De momento, se desconoce cuál sería el recorrido de la rodada de Halloween pues se especula que ante la mirada atenta de las autoridades podrían cambiar de rutas, por lo que hasta ahora es una incógnita si sí se va a realizar la caravana y por dónde transitaría.