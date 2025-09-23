Remoción de tierra en derrumbe que tiene atrapados a 23 mineros en Segovia avanza en un 50 %

Desde el primer momento de la emergencia minera en Segovia, Nordeste de Antioquia, avanza el rescate de 23 mineros que se encuentran en buen estado de salud.

Con el acompañamiento de Salvamento Minero y la multinacional canadiense Aris Mining, la brigada de emergencia de la empresa La Reliquia SAS, avanza en el rescate de las 23 personas, que no han podido salir del socavón, luego del colapso de aproximadamente 15 metros en el acceso principal de la mina, ubicado a unos 80 metros de la superficie.

La empresa le ha informado a los familiares de los mineros que están presentes en la mina de oro en la vereda El Manzanillo, que han logrado mantener comunicación telefónica con ellos y confirmar que los sistemas de ventilación funcionan normalmente.

“Hemos logrado mantener comunicación telefónica con ellas y confirmar que los sistemas de ventilación funcionan normalmente. Asimismo, se ha garantizado el suministro de alimentos, hidratación y aire comprimido para lograr la salida segura de todos los trabajadores, la cual confiamos se produzcan las próximas horas”, afirmó Laura Gallego Vargas, administrativa de la mina La Reliquia.



#Video a esta hora con apoyo de Salvamento Minero avanza el rescate de mineros atrapados en socavón de la mina La Reliquia de Segovia, Antioquia. Las personas estarían en buen estado y tienen comunicación con brigada de la empresa. #MañanasBlu pic.twitter.com/whxePEtLlG — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 23, 2025

Actualmente hay un avance de más de la mitad de la remoción del material, este grupo de mineros reciben adicionalmente asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas para evitar que desmejoren en su estado de salud.