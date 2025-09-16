Rescatan a dos menores en Remedios, Antioquia: iban a ser instrumentalizados por ilegales

En Remedios, Antioquia, fueron liberados dos menores de edad que permanecían secuestrados por una estructura criminal que pretendía reclutarlos y entrenarlos para fines delictivos. Durante el operativo fueron capturadas tres personas

Un un operativo realizado por la Policía Nacional en el municipio de Remedios se logró la captura de tres personas que estaban vinculadas con actividades de secuestro y entrenamiento para actividades ilícitas en esta zona del Nordeste antioqueño.

El relato de las autoridades evidencia que cuando se efectuó la captura se encontraron con estas personas a dos menores de edad que había sido secuestrados días atrás. Los delincuentes pretendía reclutarlo a los jóvenes para posteriormente entrenarlos y que se sumaran a las filas del grupo criminal.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, expresó que durante el procedimiento también se incautaron dos teléfonos celulares, a la vez que se afectó el lugar de entrenamiento de los menores de edad: "Se tiene el rescate de estas personas, se logró afectar lugares utilizados para el entrenamiento de actividades ilícitas y damos parte pues a la comunidad de la desarticulación de estas estructuras criminales", afirmó.

Destacaron desde la Policía Nacional que entre los capturados está alias 'El Mocho', quien era el encargado de las personas secuestradas; y alias 'El Negro', que fue el responsable de transportar a los retenidos y quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, está involucrado en el reclutamiento de los menores de edad alias 'Lucas', encargado de la seguridad de la seguridad de las personas secuestradas.