En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Revelan cartel de 45 buscados por disturbios en final de Copa Colombia en el Atanasio

Revelan cartel de 45 buscados por disturbios en final de Copa Colombia en el Atanasio

Según las autoridades locales, hay 36 personas que participaron en riñas y daños del mobiliario del Atanasio Girardot y otras 9 por el ingreso no permitido de pirotécnica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad