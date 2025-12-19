Revelan cartel de 45 buscados por disturbios en final de Copa Colombia en el Atanasio

El alcalde de Medellí, Federico Gutiérrez, reveló el cartel de las 45 personas buscadas por los desmanes ocurridos el pasado miércoles en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Copa Colombia. Entre los rostros hay señalados de facilitar el ingreso de pirotecnia y otros elementos prohibidos

Como uno de los elementos clave para lograr la judicialización de los protagonistas de la batalla campal durante el clásico paisa entre Medellín y Nacional por la final de la Copa Colombia, ya está individualizado un grupo de casi medio centenar de personas que ahora son buscados por las autoridades.

El alcalde Federico Gutiérrez indico que ya se interpusieron las respectivas denuncias por parte de las entidades afectadas tras el final del compromiso que dio como ganador a Atlético Nacional: “Ya están interpuestas las denuncias en Fiscalía de parte de la Alcaldía, del INDER por daños. Tendrán que responder por Telemedellín, por amenaza agravada a periodistas, por la Policía, por agresión a nueve de nuestros policías que están heridos”, señaló el mandatario local.

Entre los 45 individualizados hay 36 que participaron en riñas y daños del mobiliario del Atanasio Girardot y otros 9 por el ingreso no permitido de pirotécnica.



Ya el mandatario reveló videos de cámaras de seguridad que evidencian el inicio de las confrontaciones en el sector de la tribuna Norte del escenario deportivo.

#Atención estas son las 45 personas buscadas por los desmanes ocurridos el pasado miércoles en el estadio Atanasio Girardot durante la final de la Copa Colombia. Entre los rostros hay 9 señalados de facilitar el ingreso de pirotecnia y otros elementos prohibidos. #VocesySonidos pic.twitter.com/LzFiYbqwOI — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 19, 2025

Los registros dan cuenta de asuntos como agresiones físicas a personal de logística, la invitación particular de un hombre para que un grupo de hinchas se dirijan hacia la tribuna Sur para confrontar a hinchas de Nacional en incluso el daño de torniquetes de ingreso con el robo de sus dispositivos electrónicos y cableado.

Además de asumir el costo de los daños, los implicados podrían afrontar millonarias multas entre los 20 y los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes: “Lo que nosotros vamos a ir es detrás de que las personas paguen con cárcel e inclusive con su propio patrimonio por los daños que generaron tanto adentro como afuera del estadio", añadió Gutiérrez.

Frente a los detalles sobre el ingreso de pirotecnia no autorizada, especialmente a la tribuna Sur en ambos partidos de la final, los vídeos revelados por la administración distrital evidenciaron la entrada del material por la misma puerta que ingresa en cada partido el bus de Atlético Nacional.

#Videos Estos serían los presuntos responsables de los disturbios que dejaron más de 60 heridos durante la final de la Copa en el estadio Atanasio Girardot en #Medellín. Se siguen revisando horas de grabación de las cámaras de la Unidad Deportiva. #VocesySonidos pic.twitter.com/rjAuWnQYWv — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 19, 2025

La pirotecnia era transportada en un vehículo pequeño de carga y totalmente expuesto, así como en una camioneta blanca cuyo propietario ya fue identificado plenamente por las autoridades.

Posteriormente, toda la carga fue ingresada por pasillos de la tribuna occidental, los mismos que recorren los jugadores y el cuerpo técnico para llegar al camerino, y finalmente la entregaron a miembros de la barra en la tribuna Sur algunos minutos antes de la salida de los equipos al terreno de juego.

Para facilitar la plena identificación y captura de las 45 personas inicialmente implicadas en estos hechos, la administración distrital, de la mano con la Policía, dispuso de la línea 3046289339 para que la ciudadania entregue cualquier información al respecto.

De igual manera, se espera que a inicios de la próxima semana se lleve a cabo una sesión extraordinaria de la Mesa de Seguridad y Convivencia en el fútbol en la que se definirán sanciones individuales y colectivos para hinchadas y clubes.