Sacerdotes alertan por amenazas de grupo delincuencial en Altavista tras denuncias de loteo ilegal

La vulnerabilidad de varios sectores de su comunidad, especialmente durante temporada de lluvias, no son las únicas preocupaciones de los sacerdotes Andrés Felipe Hio y Didier Villegas en el corregimiento de Altavista de Medellín.

La llegada de mensajes intimidatorios en los últimos días a nombre de grupos delincuenciales de la zona como Los Chivos generan inquietud en los religiosos que atribuyen las amenazas a las denuncias que han hecho sobre abusos sexuales contra menores de edad y especialmente el loteo ilegal en zonas de alto riesgo donde estas estructura ilegales perciben millonarios ingresos aprovechándose de la necesidad de vivienda de poblaciones vulnerables.

Precisamente uno de los más recientes panfletos que llegó a manos de los religiosos, con una bala incluida, fue producto de una entrevista del padre Andrés Felipe en Mañanas Blu el pasado 27 de agosto donde mencionó la compleja situación que afrontan más de 130 familias que lo perdieron todo tras la emergencia ocurrida a finales de abril en el sector Mano de Dios.

Hio, quien también es vicepresidente de la Comunidad Sacerdotal Misionera Ad Gentes, defendía la no estigmatización de toda la población por cuenta de actividades ilegales de unos pocos, a propósito de operativos de desalojo en la zona.

"Se ha dicho que todos los que vivían allí son miembros de una estructura criminal. Eso no es así. Nosotros hemos caminado y hemos constatado que lo que hablan es absurdo. Si hay una estructura criminal en el barrio, como lo hay en muchas comunas de Medellín, pero decir que la mayoría de personas son miembros de esta estructura es completamente estigmatizante", defendió el religioso.

En medio de la solicitud de los sacerdotes sobre medidas de protección urgentes para su vida y la continuación de su labor misionera, el secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa, destacó que ya están enterados de la situación y actuando al respecto.

"Se hizo sensibilización en medidas de seguridad y medidas de autoprotección por parte de la seccional de protección y servicios especiales de la policía. Acompañamiento ante la Fiscalía General de la Nación para instaurar la respectiva denuncia generando noticia criminal", reportó el funcionario.

De igual manera entidades como la Unidad Nacional de Protección ya se encuentra en estudio del riesgo de los sacerdotes para definir medidas adicionales.