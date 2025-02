Salió del país extranjero que acosó a un grupo de 60 tatuadoras en Medellín

Con por lo menos 20 denuncias interpuestas en la Fiscalía y un grupo que ya puede considerarse de 80 mujeres de Medellín y otras ciudades de Colombia que fueron acosadas por un extranjero, se confirmó que este ciudadanos estadounidense ya salió del país, lo que aunque genera un respiro para ellas, no significa una solución a sus problemas.

Y es que la semana anterior salió a la luz que un hombre extranjero viene acosando a las tatuadoras paisas, incluso a la más joven de Colombia que tiene 12 años, a través de sus redes sociales donde les envía mensajes de acoso, con fotografías de sus partes íntimas.

Susana Moncada Sánchez, tatuadora de la ciudad, contó que también se vienen registrando denuncias de sus pares en ciudades como Cali, Manizales, Bucaramanga y Bogotá y reiteró la solicitud de que este no vuelva a ser admitido en el país.

"Justo hace unos minutos nos acaban de confirmar que él no está en el país ya, se alcanzó a ir. Necesitamos realmente la respuesta de migración porque la idea antes era sacarlo del país y que no nos pudiera hacer nada. Ya ahora sabiendo que él no está en el país, lo que queremos es que no pueda volver a entrar al país para precisamente sentirnos seguras dentro de nuestros trabajos y dentro de nuestras empresas", indicó.

Según cuentan voceras de estas denuncias, desde el 2019 vienen documentando este caso. Valentina Ocampo, otra de las víctimas narró lo sucedido.

"Sí, sentimos muchísimo miedo porque el hombre nos acosaba por momentos, él acosaba por temporadas. Entonces, en ese momento volvió a acosarnos después de un tiempo, ya estando en la ciudad. Entonces, eso fue lo que nos alertó muchísimo, porque ya estábamos corriendo un riesgo más real, más que solo en la pantalla. Estaba habitando nuestro espacio", agregó Ocampo.

La secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, confirmó que además del acompañamiento jurídico y psicológico a estas mujeres, adelantaron trámites ante Migración Colombia.

"Se hizo una solicitud a migración para la consideración de medios administrativos con la embajada de Estados Unidos. Se estableció también un enlace con la patrulla púrpura para que en caso de materializarse algún riesgo para alguna de las mujeres tatuadoras, la víctima reciba un acompañamiento y protección", indicó la secretaria.

Vale la pena recordar que el temor de las denunciantes se suscitó cuando el hombre, identificado en uno de sus perfiles de Instagram como @andresfit78, publicó fotos en municipios aledaños a Medellín por estos días. El hombre suele crear otras cuentas en redes y aplicar el mismo modus operandi: cotizar un tatuaje y de inmediato enviar fotos íntimas no autorizadas, además de que algunas mujeres denunciaron recibir videollamadas del hombre masturbándose en pantalla.

De su perfil se conoce que al parecer es entrenador personal, vive en Florida y trabajó para una empresa que ayuda a veteranos de guerra a adelantar reclamos en el sector salud.