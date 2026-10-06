¡Saque la sombrilla! Podría volver a llover con fuerza en el Valle de Aburrá

Las autoridades en Medellín y los demás municipios en el Valle de Aburrá han alertado a los ciudadanos sobre posibles fuertes lluvias por segundo día consecutivo, situación por la que ya los organismos de socorro están esperando los reportes que puedan llegar de varias zonas de la subregión.

Hay que recordar que ayer un fuerte aguacero causó diversos estragos en Medellín en donde un árbol se cayó en la Avenida 80, las vías en El Poblado resultaron inundadas e, incluso, la quebrada La Presidenta llegara a nivel rojo debido al alto caudal del afluente.

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Inclusive, fueron tan fuertes las lluvias que el aeropuerto Olaya Herrera vio afectada la operación aérea con más de 30 vuelos que tuvieron demoras o hasta fueron cancelados saliendo y llegando a la capital de Antioquia.

Además, hay que mencionar que el Metro de Medellín se vio impactado negativamente por este aguacero tras el cese del servicio en la Línea J y Línea L del Metrocable, esto debido a las adversas condiciones climáticas en la subregión.



Ante las eventuales lluvias que caerán esta tarde en el territorio metropolitano también hay que indicar que en Bello, dos viviendas resultaron destechadas, mientras que vías en Copacabana se inundaron y requieren la atención de los organismos de socorro.