Secuestro exprés a concejal de Rionegro no ocurrió en Fusagasugá sino en Silvania: Alcaldía

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del secuestro exprés y hurto del que fue víctima el concejal de Rionegro Cristian Norbey Ospina, la Alcaldía de Fusagasugá emitió un comunicado aclarando que los hechos no ocurrieron en su jurisdicción, sino en el sector rural de San Luis Alto, de Silvania, Cundinamarca.

"Lamentamos este hecho que habría ocurrido contra el concejal, en el cual le fueron hurtados dinero y pertenencias personales. Reiteramos que este caso no ocurrió en el municipio de Fusagasugá", se lee en un comunicado emitido por la Alcaldía.

Y es que diálogo con Blu Radio, el concejal manifestó que con falsas promesas de un negocio de materiales de construcción, llegó a zona rural con un socio ingeniero y allí fueron golpeados y despojados de sus pertenencias en una finca, por lo que se estima que el robo fue por cerca de 50 millones de pesos. Más allá de las cosas materiales, él quedó con graves heridas, motivo por el que incluso estuvo hospitalizado y tuvo que acudir este martes al Instituto Colombiano de Medicina Legal para que se evalúe su estado.

"Desde la Alcaldía de Fusagasugá a través de la Secretaría de Gobierno, de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se realiza un trabajo permanente para combatir la delincuencia y prevenir este tipo de delitos en nuestro municipio y la región del Sumapaz. También se han realizado campañas de prevención de la modalidad de ‘falso servicio’, con la que delincuentes engañan a víctimas con vender lotes o fincas y realizan robos", destacó la Alcaldía en el comunicado.