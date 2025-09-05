Señalado de crimen a paseador de perros en Rionegro podría ir a prisión: ya hay fecha de imputación

Las primeras medidas de justicia por el crimen de Jaime Esteban Rendón, el hombre de 39 años que al parecer fue asesinado por uno de sus vecinos en el corregimiento de San Antonio de Pereira en Rionegro, podrían estar cerca tras la indignación que generó en diferentes sectores la decisión de libertad al señalado agresor concedida por un juez.

Y es que a pesar de esta determinación inicial, en los próximos días Jesús Darío Aguirre, el presunto victimario que inclusive se presentó ante las autoridades tras haberle disparado con arma de fuego a Rendón, podría ser enviado a la cárcel.

Esto luego de que para el próximo 11 de septiembre a las 9:00 a.m. se programara la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra este hombre que en un acto de intolerancia es señalado de acabar con la vida del hombre que era funcionario de la administración municipal y además paseador de perros.

Un juez de control de garantías será el encargado de definir en esta diligencia si existen los elementos suficientes para dictar una medida privativa de la libertad contra Aguirre, un clamor al que se han sumado autoridades de gobierno como el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y el propio gobernador Andrés Julián Rendón.

Según las versiones iniciales de lo ocurrido en el barrio San Bartolo de San Antonio de Pereira, el crimen se habría producido porque un perro de Esteban ingresó al antejardín de Jesús Darío Aguirre y este disparó en su contra sin razón aparente.