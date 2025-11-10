En vivo
Sigue la crisis de la salud en Antioquia: 3 millones de usuarios afectados por medicamentos

Sigue la crisis de la salud en Antioquia: 3 millones de usuarios afectados por medicamentos

Según la Asociación de hospitales públicos en el departamento, la problemática se debe a la escasez de fármacos y al retraso en los pagos de las EPS a los laboratorios y operadores.

