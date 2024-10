Sigue sin levantarse paro minero en Antioquia: este viernes se retoman diálogos

Este viernes se espera se retomen los diálogos entre el Gobierno nacional y los mineros que protestan en el Bajo Cauca, luego de suspenderse las negociaciones esta madrugada, donde se han tenido algunos acuerdos.

Nuevamente, los voceros de los mineros de Antioquia se sentarán con la delegación del Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Será como hasta esta madrugada, en la sede de la Defensoría del Pueblo de Caucasia, donde se espera se llegue a un acuerdo definitivo en los 10 puntos, donde ya se ha logrado avances de consensos en 7.

Por solicitud de los manifestantes, siendo las 4:00 am se define hacer receso en la mesa de diálogo con los mineros del Bajo Cauca para continuar en la mañana. Hemos avanzado en la identificación de 10 puntos de trabajo, 7 de los cuales tienen avance de consenso, se mantienen… — Andrés Camacho M. (@andrescamachom_) October 25, 2024

Los bloqueos que se mantienen en tres puntos en Antioquia, en los municipios de Santo Domingo y en Valdivia y Caucasia, en el Bajo Cauca, han hecho que suba el precio de los alimentos, que golpea fuertemente el bolsillo de los ciudadanos, especialmente, para comprar frutas y verduras.

“Todo está carísimo, esos precios están por las nubes, imposible comprar plátano, debido a la gran alza de precios tan impresionante”, dijo un comprador.

Martha Ramírez, quien hacía mercado en la Central Mayorista, aseguró lo siguiente:

"Bastante, hoy es día de mercado, esto está solo y no entra la misma cantidad le da miedo pedir bastante porque saben que si el paro es deja el camión dos días en el camino, el calor y todo se daña el producto”.

Además, muchos de estos alimentos son perecederos y, debido a los bloqueos, los camiones transportadores se están demorando 20 horas en llegar donde habitualmente se demoran 8 horas, puesto que solo se les da paso tres veces en el día como lo confirmó Harvey Restrepo, comerciante en la Central Mayorista de Antioquia.

“Se demoran mucho más en ingresar porque están dando un paso restringido en un sentido habilitan 15 minutos en un sentido y 15 minutos en otro, pero no alcanzan a evacuar, porque son solo 15 minutos en cada sentido hay carros que llevan allá desde las 6 de la tarde y solo se pueden mover hasta las 11:00 de la mañana o, inclusive, hasta las 5:00 de la tarde del día siguiente”, relató.

Harold Andrés Valencia, uno de los transportadores de alimentos afectado, mencionó que la situación es insostenible, pues algunos llevan cerca de tres días parados en la central mayorista sin poder movilizarse.

“Yo ya llevo tres días acá y ya la plata se me agota, aquí un día diario vale 150.000 pesos y ya llevo 3 días, ya no sé ni qué hacer y la comida está retenida de allá para acá y aquí para allá, no hay paso porque pues se debido a ese paro, no despachan comida entonces, llevo como 3 días acá”, dijo.

Tanto consumidores, como empresarios y transportadores realizaron una petición al Gobierno nacional para que prosperen los diálogos con los mineros pues aseguran que es una situación que a largo plazo podría representar pérdidas millonarias para las pequeñas empresas y afectaciones a las familias que actualmente no pueden consumir todos los alimentos debido a sus altos precios.

Hay que recordar que en Caucasia y Valdivia se concentran unos 10.000 mineros y en el Nordeste habría 1.500 de ellos, donde adelantan bloqueos intermitentes.