Sindicato denuncia que en Hospital General de Medellín estarían buscando dejar cargos "atornillados"

Tras una incapacidad de varias semanas, desde el pasado 24 de marzo el gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, retomó sus funciones al frente de la entidad, situación que ha causado suspicacias frente a nuevas movidas administrativas que se estarían gestando al frente de la institución pública de salud más importante de la capital antioqueña.

Así lo manifestó el Sindicato mayoritario del centro de atención, Sinprogen, quien a través de su presidente, Eduin Palacio, indicó que la oficina del gerente ha permanecido encendida en horas y días históricamente inusuales para ese cargo.

"Hemos visto luces encendidas, yo personalmente el sábado en la noche fui al área del control y le dije a los vigilantes que se había quedado la luz de gerencia encendida y no pasó nada, siguió encendida lo que nos genera a nosotros ciertos interrogantes por qué no se apagó la luz, por qué no se asistió por parte de vigilancia a pagar la luz", dijo Palacio.

Pero a esto se suman los reportes anónimos de parte de varios funcionarios del hospital acerca de trámites extraños en áreas administrativas muy cercanas a Córdoba.

"Son esos mismos trabajadores que hacen parte de las áreas administrativas donde a nosotros nos informan que se están haciendo movimientos extraños, o sea, para nombrar gente, para hacer contratos para hacer todo este tipo de cosas", destacó.

Hay preocupación en empleados del hospital sobre posibles plazas “atornilladas” que podría autorizar el saliente gerente sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de otras dependencias del conglomerado público de la ciudad.