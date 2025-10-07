Teleantioquia, en riesgo por falta de recursos de MinTic: el único canal regional al que no le giran

Teleantioquia denunció que es el único canal regional del país que no ha recibido giros del Fondo Único de Tecnologías de la Información. Aseguran desde el canal que incumplimientos del Ministerio TIC con más de 3.000 millones de pesos ponen en riesgo proyectos y empleos.

A las peleas entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ahora una situación que califican como extraña, pero al tiempo insostenible al punto que debió hacerse pública, es la que está atravesando el canal regional Teleantioquia, quien en las últimas horas reportó que es el único canal de los ocho de su tipo en todo el país que hasta el momento no recibe la totalidad de recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información.

Según su gerente, Margarita Arango, se trata de una situación que por primera vez ocurre en cinco años y que no solo pone en riesgo la sostenibilidad del canal, sino además los procesos de contratación con casas productoras locales y regionales.

Se trata de un monto que ronda los 3.100 millones de pesos y que en años anteriores, destaca Arango, se recibían durante el primer semestre del año. Hoy no solo el canal antioqueño es el único que no los ha recibido, sino que tampoco ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



🚨Atención: desde el canal de los antioqueños, expresamos nuestra preocupación al ser el único medio público que aún no recibe todos los recursos que para 2025 nos corresponden desde Mintic 🧵 pic.twitter.com/pg85jOmdsT — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 6, 2025

“Nosotros hemos enviado alrededor de estos cuatro oficios expresando esto mismo al Ministerio. Desde que el fondo cambió de nombre y se quedó con la ley en 2019 fondo único se destinaba en una sola anualidad, no era por desembolsos parciales. Después normalmente los recursos llegan en el primer semestre, pero este año no”, afirmó la gerente Arango.

A través de su cuenta en X, el senador antioqueño Esteban Quintero solicitó al Ministerio las razones por las cuales no ha girado los recursos para el canal y por qué es el único medio al cual no le han desembolsado estos dineros.

La gerente de Teleantioquia aseguró que la llegada de estas transferencias no solo se hace necesaria por las obligaciones que deben cumplirse, sino además por los procesos de legalización de los recursos que pueden retrasar mucho más su ejecución.