Tras 6 meses de aprobación para enajenar acciones de EPM en Tigo-Une no se conoce su valor

Ha pasado más de medio año y poco o nada ha sido el avance en el proceso de enajenación de las acciones que tiene Empresas Públicas de Medellín en Tigo-Une y que fue aprobado desde el pasado 21 de agosto de 2024 en la plenaria del Concejo Distrital.

Esta fue una de las principales conclusiones de la reciente comisión accidental que se llevó a cabo para hacer un seguimiento a esta transacción que involucra millonarios recursos públicos. Y es que pese a que en su momento EPM se comprometió a entregar un avalúo de esa participación dos meses después de la decisión de la corporación, es decir, en octubre de 2024, han pasado seis meses y aún no este no se conoce.

Aunque en la sesión EPM aseguró que solo recibieron información necesaria para llevar a cabo este proceso a finales del año anterior, otras voces como la del abogado Esteban Manco, quien interpuso una acción popular al respecto, indicaron que la demora se debe al proceso de liquidación de Edatel.

La eventual desaparición de esta compañía también involucrada en el negocio depreciaría mucho más las acciones en cuestión, dejándolas según Manco en un valor cercano al billón de pesos o incluso menos, cuando hace pocos años se hablaba que podrían costar entre 2.3 y 2.8 billones.

Publicidad

"La están liquidando de manera voluntaria y eso significa que no debe nada, que no hay saldos negativos, que no hay un déficit financiero y en esa medida lo que vemos es que existe un marchitamiento con conocimiento y voluntad de manera dolosa para mermar o disminuir la valoración económica de un EPM", señaló el abogado.

Las demoras en la entrega de esta información también han causado desconfianza en concejales que en su momento votaron positivo al proyecto de enajenación, como en el caso del concejal por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez.

"Lastimosamente ya todo lo que se prometió en esa ocasión ya incumplió, una de las condiciones por las cuales yo había votado positivo era que en dos meses nos iban a dar el valor de las acciones de EPM en Tigo-Une y ya llevamos siete meses y nada. Bastante arrepentido de haber votado positivo esto", expresó el corporado.

Ante este panorama y una nueva sesión de la comisión accidental programada para dentro de un mes, no se descarta que dentro del Concejo pueda proponerse un derogatoria de la decisión tomada para volver a deliberar sobre la conveniencia de la enajenación conociendo ya un avalúo preliminar de las acciones, la cuales según EPM, estarían listas para inicios de mayo.