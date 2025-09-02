Tras 9 meses de espera, MinDefensa pedirá perdón en Medellín por desaparición de soldado en el Meta

Tras varios intentos fallidos de llevar a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, este 19 de septiembre el Ministerio de Defensa pedirá perdón por el crimen de Óscar Iván Tabares Toro, un joven soldado de Antioquia que fue asesinado y desaparecido en 1997.

A escasos dos años de que se cumplan 30 años de no tener respuestas del paradero del soldado Óscar Iván Tabares Toro, su familia tendrá un poco de alivio cuando se cumpla parte de la dictado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 23 de mayo de 2023 responsabilizó al Estado colombiano por su desaparición forzada.

Su familia, en diálogo con Blu Radio, señaló que han sido duras décadas de lucha ante estrados judiciales, amenazas de muerte y un sinnúmero de dudas sobre quién lo habría desaparecido, dónde está su cuerpo y por qué no se han seguido las pistas que podrían indicar la ubicación de sus restos, que se presume estarían en zona rural de San Juanito, Meta, último lugar donde desarrolló operaciones militares con la compañía El Tigre, de la Brigada Móvil No.1 en 1997.

Sobre lo que sucedió aquella noche del 28 de diciembre de ese año todavía hay más dudas que certezas. Soldados que estaban en el mismo campamento de Óscar, en la vereda San Luis de Toledo, testificaron que escucharon tres disparos y una granada. Después, no se supo nada más de él y por ello sus mismos compañeros decidieron alertar a su madre, María Elena Toro, que desde entonces ha movido cielo y tierra para acceder a su derecho a la verdad de lo que sucedió y poder llorar a su hijo.

Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), dijo a Blu Radio que son varias las medidas de reparación ordenadas por este tribunal internacional, una de ellas la que se cumplirá con el acto de perdón este 19 de septiembre, a las 09:00 de la mañana, en las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín.

“La corte consideró que sí existía responsabilidad del Estado directamente de la unidad del ejército de la que hacía parte Óscar Ibañán cuando era soldado en el momento en el que desapareció. Y la primera medida que ordena es que las investigaciones a nivel interno continúen y se han cerrado, se reabran hasta que se pueda identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables del crimen”, reveló en Blu Radio.

Rodríguez fue enfática en que más allá de que el Estado cumpla esta sentencia, que incluso será revisada por la misma CIDH en una audiencia la segunda semana de septiembre, los seres queridos de Óscar Iván buscan que se haga justicia y que paguen los responsables. Hasta ahora en una investigación en curso en la fiscalía 121 de Villavicencio se ha vinculado a tres militares, dos de los cuales se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Las evidencias de haber entrevistado a los compañeros y a la gente que estaba allí, pues se perdió. Eso hace que la impunidad se haya podido acomodar, por decir de alguna manera, ya por iniciativa nuevamente de María Elena y su insistencia se abrió investigación en justicia penal ordinaria. Es la investigación que está abierta hasta el día de hoy”, agregó.

Otro antecedente relevante en el caso es que días después de lo ocurrido, la familia del joven soldado paisa viajó a San Juanito para buscarlo. Cuando llegó al lugar de la explosión encontró su ropa interior; y debajo de una hojarasca había una carpa con un tiro a quemarropa, llena de sangre y esquirlas.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven inquieto, que no tragaba entero, pero que prestaba su servicio militar con honor. Según narró su madre, entre septiembre y octubre de ese mismo año, Óscar fue a visitar a su familia y le había contado sobre las diferencias que tenía con sus superiores.

El 31 de diciembre de 1997, días después de la desaparición, el Ejército dio de baja a Óscar Iván de la institución castrense por supuestamente desertar y unirse al Frente 53 de las extintas Farc-EP. No obstante, esta investigación en la justicia militar no logró avanzar, confirmó Rodrígez.

Por lo pronto, se espera que en la voz de la viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad encargada, Juliana Coronado Neira la familia del hombre pueda encontrar algo de paz, pues esta será la funcionaria encargada de presidir el acto, en el que también se esperan altos mandos militares. La ceremonia se llevará a cabo en el sitio en el que por primera vez esta madre buscadora exigió noticias de su hijo, pero de acuerdo con su testimonio la “trataron de loca”.