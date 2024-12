Tras cinco nuevos hallazgos de restos óseos en La Escombrera, excavaciones continúan

Luego de que se diera a conocer lo que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda han nombrado como el tercer hallazgo forense esta semana en en lo que se conoce como la fosa común a cielo abierto más grande del mundo, las excavaciones continuarán este sábado en La Escombrera, si el clima así lo permite.

Y es que a medida que pasan las horas siguen conociéndose la existencia de más restos óseos allí, además de prendas de vestir, lo que hace revivir las esperanza de las familias mientras que las entidades involucradas avanzan en resguardar las estructuras humanas que fueron recuperadas en la zona y que son trasladas a Medicina Legal para su plena identificación. Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, relator de las medidas cautelares allí se refirió al tema.

"No hay partes expuestas. En esa medida, digamos, no hay urgencia de continuar la prospección y la excavación. Continuaríamos salvo que, digamos, siga lloviendo. Y a partir del balance hacia el mediodía, veremos si se adopta un plan de urgencia para continuar. Pero, en principio, la idea sería que no. No hay riesgo de pérdida de esqueleto", destacó Salazar.

Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que algunos de los restos óseos pertenecen a tres personas, entre ellos una mujer, los cuales no han podido ser identificados plenamente a pesar de las prendas de vestir y otros elementos encontrados por los forenses.

Tras cerca de una década de excavaciones, este es el segundo hallazgo en una misma semana pues el pasado miércoles el equipo forense halló restos óseos y prendas de vestir pertenecientes a dos cuerpos y que están en proceso de identificación.

Según detalló el magistrado Salazar, hay varios aspectos en investigación que den más indicios de los desaparecidos allí, por ejemplo, una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13.

"Todo indica que hubo una base paramilitar en la parte alta de la comuna 13 durante más de un año y nadie actuó. Y que esa base paramilitar fue un lugar de tortura y desde donde se llevaba la gente para ser enterrada. Eso se planteó desde el principio. Eso está siendo objeto de instrucción", manifestó el magistrado.

En la comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. Se presume que hay restos de quienes padecieron la violencia en medio de operaciones militares y acciones paramilitares entre principios de la década de los 80 y del 2.000.