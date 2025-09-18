Tras hostigamiento a base militar en Anorí decretaron toque de queda y prohibición de parrillero

Tras hostigamiento a base militar en Anorí, autoridades decretaron toque de queda y prohibición del parrillero en moto en la localidad hasta el próximo domingo. Mientras tanto, Ejército y Policía afirman que garantizan la seguridad ante cualquier alteración al orden público.

En máxima alerta permanecen las autoridades en el municipio de Anorí tras el reciente hostigamiento a una base militar a las afueras del casco urbano posterior a la detonación de un artefacto.

Como consecuencia de estas acciones cuyos responsables serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, la Alcaldía retomó medidas administrativas para garantizar el orden público que ya habían sido adoptadas hace pocos días previendo cualquier alteración en medio de los sepelios de los cabecillas de ese mismo grupo armado abatidos la semana anterior en el municipio de Campamento.



Medidas restrictivas en Anorí por orden público

A través del decreto 083, la administración de Anorí definió la prohibición para la circulación de personas en la zona urbana, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana de cada día a partir del 17 de septiembre y hasta el próximo domingo 21 de septiembre de 2025.

También prohibió la movilización de parrilleros, hombres y mujeres, en motocicleta durante los mismos días, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, así como el parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Por último, la Alcaldía definió que los establecimientos comerciales solo podrán ofrecer música y venta de licor todos los días que rige la medida desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, pero deben cerrar a las 8:00 de la noche.

Una de las mayores preocupaciones en esta localidad tiene que ver con la posibilidad de nuevos ataques, incluso a la población civil, con artefactos explosivos. Sobre la reciente situación registrada en la base militar La Montañita esto relató el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.

“Una persona pasó en una motocicleta frente a la base militar que se encuentra en las afueras del municipio de Anorí y arrojó un paquete. 30 segundos después este paquete explota e inmediatamente explota la base fue hostigada con fusilería”, aseguró.

El incumplimiento de estas medidas administrativas decretadas por las autoridades de Gobierno podría generar sanciones económicas de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, traslados a centro de protección, inmovilizaciones de vehículos o en casos más graves procesos penales por perturbación del orden público.