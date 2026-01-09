En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras un choque un hombre cayó con su moto a la quebrada Doña María de Itagüí, Antioquia

Tras un choque un hombre cayó con su moto a la quebrada Doña María de Itagüí, Antioquia

Las autoridades de movilidad reiteraron la importancia del buen comportamiento en las vías y respetar los límites de velocidad

