Tras un choque un hombre cayó con su moto a la quebrada Doña María de Itagüí, Antioquia

Tras choque con otra motocicleta, motociclista cayó a la quebrada Doña María en Itagüí, donde fue rescatado por los bomberos. Las autoridades de movilidad reiteraron la importancia del buen comportamiento en las vías y respetar los límites de velocidad.

El vehículo terminó dentro de la quebrada. El hecho fue captado por una de las cámaras de monitoreo de la ciudad, ubicada en la carrera 53 con calle 50.

Según explicó Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad de Itagüí, al parecer, uno de los conductores pierde el control durante el impacto y, tras la colisión, continúa su marcha hacia el costado de la vía, saliéndose del carril y cayendo al borde de la quebrada, donde finalmente termina dentro del afluente junto con la motocicleta.

Tras el accidente, las autoridades adelantaron la verificación del estado del conductor y la gestión del hecho de tránsito.



“El ciudadano presenta lesiones superficiales, no de gravedad. Al evento ocurren o incurren más bien las autoridades de agentes de tránsito y bomberos para los respectivos trámites y protocolos necesarios a que haya lugar para darle solución a al hecho de tránsito ocurrido”, dijo.

De acuerdo con la información preliminar, una posible causa del accidente estaría relacionada con el exceso de velocidad y la falta de respeto por las normas de tránsito. Las autoridades aprovecharon el caso para reiterar la petición a los conductores, especialmente, a los motociclistas, a manejar con precaución y a respetar las señales de tránsito.

De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte al 11 de noviembre, en el municipio de Itagüí se registraron 104 personas lesionadas en siniestros viales, lo que representa un incremento de 15 casos frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 89 lesionados.

Publicidad

Ampliando a Antioquia, esta misma entidad del Gobierno nacional indica que se registraron 1.982 personas lesionadas en siniestros viales durante 2025, lo que representa una disminución de 389 casos frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 2.371 lesionados, es decir 16,41 % menos.