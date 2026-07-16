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Tres colombianos fueron detenidos en aeropuerto de Rionegro por cuentas pendientes con la justicia

Los connacionales pretendían ingresar al país por el terminal José María Córdova procedentes de Panamá y son requeridos judicialmente por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas.

Aeropuerto José María Córdova, Rionegro, Antioquia.jpg
Aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia.
Foto: Airplan
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Tres personas de nacionalidad colombiana y que provenían en diferentes vuelos desde la Ciudad de Panamá fueron capturadas en el aeropuerto José María Córdova por requerimientos judiciales vigentes relacionados con tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la captura en un trino en su cuenta de X:

“Tres colombianos con requerimientos judiciales vigentes fueron capturados por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas. Al llegar desde Panamá al José María Córdova.”

A renglón seguido, el alcalde Gutiérrez también señaló en el mismo trino:

“En Medellín no hay refugio para quienes le hacen daño a la gente. Seguimos trabajando de la mano con Migración Colombia y las autoridades para que la justicia actúe”.

Asimismo, y en el mismo terminal aéreo, las autoridades inadmitieron a cuatro extranjeros que buscaban pasar una temporada en Medellín y hacer entras actividades turismo sexual.

En relación con este hecho, Migración Colombia en su cuenta de X señaló:

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“Fueron inadmitidos cuatro extranjeros que pretendían ingresar al país por el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, por causas asociadas a turismo con fines de explotación sexual, entre ellos una mujer estadounidense con alerta Angel Watch.”

De acuerdo con registros de Migración Colombia, Antioquia, es el departamento que más deportaciones registró en los últimos tres años con 542 casos.

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