Tres niños desaparecieron por creciente del río Nechí en el Bajo Cauca antioqueño

Los hechos fueron reportados por la comunidad del municipio de El Bagre, cerca al río Nechí, donde al parecer tres menores de edad que se encontraban jugando cerca al afluente se vieron envueltos por una creciente súbita , siendo arrastrados por ella.

Según las autoridades, la Defensa Civil ya se encuentra en el lugar de los hechos para poder identificar de manera concreta lo sucedido con la información suministrada por parte de la comunidad. Las autoridades están intensificando la búsqueda por medio del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y el monitoreo de la zona, para dar con el paradero de los menores, de los cuales no se tiene ningún hallazgo.

"En este proceso del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, en esta coordinación lo que estamos haciendo ya es también ponernos en contacto con todos los cuerpos operativos, con el coordinador de Gestión de Riesgo, con el Concejo Municipal y por demás obviamente con el alcalde. Estamos con una información preliminar, ya estamos obviamente con toda la capacidad instalada por parte de Dagran verificando esta información para que obviamente tengamos la posibilidad de poderlos encontrar", explicó Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia.

Desde las autoridades realizaron una petición a la comunidad para no confiarse de los ríos y quebradas durante esta temporada de lluvias debido al peligro que representan las crecientes súbitas y que ya han costado vidas en años anteriores.

"La llamada de atención a todos los antioqueños es que en esta temporada de lluvias por favor no hagan eventos, no estén cerca a las quebradas o a ningún cauce, entendiendo que podría dar algún riesgo porque nosotros podemos ver arriba o abajo el agua tranquila, pero más arriba no sabemos cómo se está comportando y por eso es muy importante que por favor no hagamos eventos, no hagamos fiestas y no estemos cerca ante ningún caudal o ninguna quebrada o ningún riesgo", recalcó el director.

Hasta el momento, no se han identificado a los menores desaparecidos y se desconoce si se encuentran vivos o muertos.